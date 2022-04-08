Petrol piyasasını etkileyecek karar! Rusya durduruyor

Rus Kommersant gazetesi, yaptırımlar nedeniyle ürün ihraç edemeyen Rus rafinerilerinin teknik sorunlarla karşı karşıya kaldığını yazdı. Habere göre, LUKOİL biriken mazutu depolamakta güçlük çektiği için üretimi durdurmak mecburiyetinde kalabilir.



Enerji santralleri ve benzeri uygulamalarda kullanılan ağır, kalitesiz fuel oil, mazut olarak adlandırılıyor. Aynı kökten gelmelerine rağmen mazot ve mazut farklı ürünler.



Şirket, mazut fazlasını birleşik ısı ve güç santrallerine sevk edebilmek için ilgili cezaların geçici olarak iptal edilmesini istiyor. Gazete santrallerde mazut kullanan şirketlerin çevreye verdikleri zarar nedeniyle yüksek cezalar ödemek durumunda kaldığına dikkat çekti.



LUKOİL ayrıca APG tabir edilen petrol gazını yakabilmek için şartnamenin gevşetilmesini talep ediyor.



4 rafinerisi bulunan LUKOİL, Rosneft'in ardından Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi konumunda. Şirket 2021 yılında 43 milyon tona yakın ham petrol işlemişti.

Rusya'nın üretimi durdurma kararı petrol piyasasını etkileyebilir.

Turkrus