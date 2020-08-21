Petrol Ofisi Sosyal Lig’e Vega Digital Awards'tan 7 ödül

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi Sosyal Lig, International Awards Associates’ın (IAA) düzenlediği "Vega Digital Awards 2020-Vega Dijital Ödülleri"nde 3 birincilik, 3 ikincilik ve 1 de üçüncülük olmak üzere toplam 7 ödül aldı.



Petrol Ofisi açıklamasına göre, fantezi futbol oyun kültürünü Türkiye'ye taşıyan Petrol Ofisi Sosyal Lig, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Vega Digital Awards 2020-Vega Dijital Ödülleri"nde öne çıktı. Ceyla Büyükuzun, Merve Toy, Emek Ege, Mehmet Ayan, Okay Karacan, Uğur Karakullukçu gibi Türkiye'nin öne çıkan spor yorumcuları ile YouTuber Educatedear'ın da yer aldığı Petrol Ofisi Sosyal Lig, bu sezon 2 milyon kullanıcıya ulaştı.

Dünyanın önde gelen dijital ve reklam profesyonellerinden oluşan Vega Dijital Ödülleri jürisi tarafından değerlendirilen Petrol Ofisi Sosyal Lig'in iletişim başarısı, farklı kategorilerde 3 birincilik, 3 ikincilik ve 1 de üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Geçen yıl çok sayıda ödül aldığı organizasyonda bu yıl da 7 ödül almayı başaran Petrol Ofisi Sosyal Lig, şu kategori ve alanlarda ödül aldı:

"Video Mecraları’kategorisi; ‘Oyun’ ve ‘Fenomen Kullanımı’ alanları ile ‘Sosyal Kampanyalar’ kategorisi; ‘Oyun/Oyunlu İçerik’ alanlarında 1’incilik (Canopus), ‘Dijital Pazarlama’ kategorisi; ‘Entegre Kampanyalar’ ve ‘Oyun/Uygulama’ alanları ile ‘Sosyal İçerik Pazarlama’ kategorisi; ‘Oyun/Oyunlu İçerik’ alanlarında 2’ncilik (Centauri), ‘Sosyal Kampanyalar’ kategorisi; ‘Spor’ alanında da 3’üncülük (Arcturus)."



34 hafta boyunca kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Petrol Ofisi Sosyal Lig, 2019-2020 sezonunda ulaştığı toplam 2 milyon kullanıcı sayısı ile kendi rekorunu daha da geliştirmişti.

Ödüllerin dağıtıldığı sezon sonunda ise, toplam 3 bin 760 puan ile genel klasmanda birinci sırayı alan Mahmut Düzcan büyük ödül olan son model KIA Stonic'in sahibi oldu. Ayrıca toplam 34 Samsung Galaxy S10, 1 milyon TL değerinde yakıt hediye edilen Sosyal Lig'de, 3 kişi de 15'er bin TL’lik seyahat çeki kazandı.