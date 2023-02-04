Petrol Ofisi ile Pegasus sürdürülebilir yakıtta iş birliğine devam edecek

Bu kapsamda Petrol Ofisi’nin Pegasus Hava Yolları’na ikmal edeceği SAF hacminin 2023’te üç, 2024’te ise 10 kata kadar artması öngörülüyor. Türkiye’nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi sürdürülebilir havacılık alanındaki yatırımlarına hız verdi.

2024’e kadar uzatıldı

2022’nin mart ayından bu yana, Pegasus Hava Yolları tarafından işletilen uçaklara sera gazı emisyonlarını yüzde 80’e kadar azaltan sürdürülebilir havacılık yakıtı Neste MY Sustainable Aviation Fuel (SAF) ikmalini gerçekleştiren Petrol Ofisi bu iş birliğini 2024’e taşıyor. İmzalanan yeni protokol ile birlikte Petrol Ofisi, İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Pegasus Hava Yolları’na ikmal ettiği SAF hacmini 2023’te üç kat, 2024’te ise 10 kata kadar artırmayı hedefliyor. Yemeklik yağ ve hayvansal yağ atıkları gibi yüzde 100 yenilenebilir atık ve atık ham maddelerden üretilen SAF, uçak motorlarında veya yakıt altyapısında herhangi bir değişikliğe gerek olmadan kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Sürdürülebilir yarınlara yatırım yapıyoruz”

“Petrol Ofisi Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlere öncülük edecek, ülke ekonomisinin yarınlarına gerçek katma değerler sağlayacak yatırım ve iş birliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Gururla söyleyebilirim ki Petrol Ofisi Grubu, Türkiye ve bölge havacılık trafiğinin en önemli dinamolarından biri. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir hizmet verdiğimiz havacılık alanında, PO Air markamızla Türkiye’nin 72 havaalanında yakıt ikmali sağlıyor, 250’den fazla hava yolu şirketine küresel ölçekte, yılda çeyrek milyonu aşkın uçağa hizmet sunuyoruz. Bu dev operasyon hem sektörümüzün hem de ilgili paydaşlarımızın fayda ve geleceğine yönelik adımlar atmamızın mücbir sebebi. Dolayısıyla uyumla hareket ettiğimiz Pegasus Hava Yolları ile havacılık endüstrisi için hayati önem taşıdığına inandığımız bu iş birliğini güçlendirerek sürdürmekten ve sürdürülebilir yarınlara yatırım yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

“Var gücümüzle çalışmaya devam”

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk de, “Pegasus Hava Yolları olarak, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) ‘2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu’ kararı doğrultusunda, sürdürülebilir havacılığı desteklemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için, karbon salınımı düşük, çevreci ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilen SAF kullanımının artırılması büyük önem taşıyor. Mart 2022’den bu yana uçaklarımıza SAF ikmali gerçekleştiren Petrol Ofisi ile iş birliğimizi güçlendirerek sürdürme kararı aldık. İş birliğimizi önümüzdeki iki yıl içerisinde yurt içinde coğrafi olarak da genişletmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir havacılığı desteklemek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” görüşünü bildirdi.