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Petrol Ofisi hizmet şampiyonlarını belirledi

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:20
Petrol Ofisi hizmet şampiyonlarını belirledi

ANKARA (AA) - Petrol Ofisi hizmet kalitesini en üst seviyeye ulaştırmak hedefiyle eğitim, geliştirme ve hizmet adımlarının değerlendirildiği "Üçüncü Göz Programı"nın 2019 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gizli ve gerçek müşteri denetimleri sonuçlarının üçer aylık dönemlerde değerlendirildiği programda, bölgelerinde en yüksek puanı alan 7 bayi hizmet birincisi, 2 bayi de otogaz hizmet birincisi olarak belirlendi.

Şirketin genel müdürlüğünde düzenlenen ve Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper ve şirket yetkililerin katıldığı törenle bayilere ödülleri verildi.

Ege Bölge Şampiyonu Uysal Petrol (Çanakkale) adına Süleyman Uysal, Güney Marmara Bölge Şampiyonu Otosar Petrol (Eskişehir) adına Kayhan Gelici, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonu Kadim Sur Petrol (Diyarbakır) adına Ahmet Ateş, Karadeniz Bölge Şampiyonu Petrol 24 Petrol (Erzurum) adına Kürşat Pir, Marmara Bölge Şampiyonu Garanti Gayrimenkul Petrol (Edirne) adına İsmail Şapçı ve Orta Anadolu Bölge Şampiyonu Çavdarlar Petrol (Kayseri) adına Noman Çavdar ödül aldı.

- "Genel tablo çok sevindirici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç, Üçüncü Göz Programında tamamı gerçek tüketicilerden oluşan yaklaşık 40 bin kişilik gizli müşterilerin bağımsız denetim sonuçlarının değerlendirildiğine dikkat çekerek, "Gelen puanlar, tüm bayilerimizin hizmet kalitesine önem verdiğini ve bu alanda gelişim için çaba gösterdiğini ortaya koyuyor. Hizmet kalitemizi en üst seviyeye çıkarma hedefimiz açısından, karşımıza çıkan bu genel tablo da çok sevindirici. Bununla birlikte bu alanda başarılı performans sergileyerek bölgelerinde en yüksek puanlara ulaşan şampiyon bayilerimizi de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral de sektör lideri Petrol Ofisi’nin birçok alanda olduğu gibi yüksek hizmet kalitesiyle de öne çıktığını vurgulayarak, "Petrol Ofisi olarak en büyük önceliklerimizden biri hizmet kalitemizi daha da yükseğe çıkarmak. Lider ve öncüsü olduğumuz sektörümüzün bu alanda da yeni referans çizgisini oluşturmak. Bu noktada elbette bayilerimizin bu alanda göstereceği çaba çok önemli, çok belirleyici. Üçüncü Göz Programımızla, bayilerimizin daha iyi, daha kaliteli hizmet için sergilediği performansı tespit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:20
  1. petrol ofisi
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