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Ekonomi Petrol Ofisi, Baykuş Ödülleri’nde bir araştırma ile iki ödül birden aldı
Ekonomi

Petrol Ofisi, Baykuş Ödülleri’nde bir araştırma ile iki ödül birden aldı

Petrol Ofisi Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Beril Alakoç: - "Doğrudan müşterilerimize dokunmayı amaçlayan yenilikçi ve özgün araştırmalarımızdan biri olan 'İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık' araştırmamızın, bu alandaki en önemli STK’lardan birisi tarafından verilen Baykuş Ödülleri’nde iki ödül birden alması, bizler için özel bir anlam taşıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:34:20 -
Petrol Ofisi, Baykuş Ödülleri’nde bir araştırma ile iki ödül birden aldı

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi'nin IPSOS ile gerçekleştirdiği "İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık" araştırması, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından düzenlenen Baykuş Ödülleri’nde hem İnovatif Baykuş, hem de Usta Baykuş kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi açıklamasına göre, firmanın son ödülleri TÜAD tarafından araştırmanın iş süreçlerinde ve kararlarında sağladığı katma değer, yarattığı etki ve önemi vurgulamak üzere düzenlenen 8. Baykuş Ödülleri’nden geldi.

Bu yıl 16 farklı kategoride 49 araştırmanın ödüllendirildiği Baykuş Ödülleri’nde Petrol Ofisi, istasyonlarında IPSOS tarafından gerçek müşterilerle gerçekleştirilen "İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık" araştırması ile iki ödül birden aldı.

Söz konusu araştırma kalitatif ve kantitatif araştırma alanında, yenilikçi araştırma yaklaşımlarıyla sektörün büyümesine ya da genişlemesine katkıda bulunan yenilikçi projelerin değerlendirildiği İnovatif Baykuş kategorisinde gümüş ödül aldı. Araştırma ayrıca, fiyat, ambalaj, ürün ve reklam, promosyon, POP ve benzerleri gibi ürün, dağıtım kanalları, iletişim araçlarının ölçümlenerek seçilmesi, optimize edilmesi ve geliştirilmesine yönelik araştırmaları kapsayan Usta Baykuş kategorisinde de gümüş ödüle layık görüldü.

- "Müşterilerimizle farklı yöntemlerle ve sürekli konuşuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Beril Alakoç, Petrol Ofisi’nin odağında müşterinin yer aldığını vurgulayarak, "Faaliyet gösterdiğimiz her alanda, attığımız her adımda ilk önceliğimiz müşterilerimiz ve memnuniyetleridir. Bu yaklaşımla, her alanda olduğu gibi pazarlamada da analize ve analitiğe dayalı çalışmalar yürütüyoruz. Bu sistemi de gerçekleştirdiğimiz çok sayıda ve farklı araştırmalarla besliyoruz. Hizmet verdiğimiz, memnuniyetlerini hedeflediğimiz müşterilerimizle farklı yöntemlerle ve sürekli konuşuyoruz. Doğrudan müşterilerimize dokunmayı amaçlayan yenilikçi ve özgün araştırmalarımızdan biri olan İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık araştırmamızın, bu alandaki en önemli STK’lardan birisi tarafından verilen Baykuş Ödülleri’nde iki ödül birden alması, bizler için özel bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi, istasyonlarında kullandığı iletişimlerin müşterilerin gözünde nasıl algılandığını anlamak ve kullandığı görsellerin performansını ölçmek üzere söz konusu araştırmasını gerçekleştirdi. Farklı metodolojilerin kullanıldığı çalışmada göz hareketlerinin takip edilmesiyle analiz edilen eye-tracking ölçümü, istasyondaki trafik akış analizi, müşterilerle derinlemesine görüşmeler ve istasyon çıkışlarında anket çalışması gerçekleştirildi. Müşterilerin istasyon deneyimini anlayarak, onların gözünde ne tür içeriklerin, iletişim materyallerinin dikkat çektiğini aktaran araştırma sonucunda, doğru iletişim yolu ve noktalarını keşfetme fırsatı yakalandı.

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