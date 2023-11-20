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Ekonomi Petrol müjdesi her an gelebilir! Türk şirketi paylaştı: TPAO Diyarbakır’da petrol arayacak! O plan açıklaması
Ekonomi

Petrol müjdesi her an gelebilir! Türk şirketi paylaştı: TPAO Diyarbakır’da petrol arayacak! O plan açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-20 22:37:00 - 2023-11-20 22:41:24
Petrol müjdesi her an gelebilir! Türk şirketi paylaştı: TPAO Diyarbakır’da petrol arayacak! O plan açıklaması

Birçok ilimizde petrol ve doğalgaz aramaları devam ederken Bir ilçemizde teni sahaya yoğunlaşıldı. Petrol müjdesini her an alabiliriz.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi sınırları içerisinde bir adet sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Çermik İlçesi Petekkaya Köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor. AR/TPO/K/L42-c1,c3,c4 ruhsat numaralı şahıs arazisi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Kalecik-1 tespit kuyusu açılacak.

2018 milyon lira bedelli proje kapsamında ruhsat alanı içerisinde Kalecik-1 lokasyonu için 13.354,53 m2’lik alana nakliye yol bağlantısı ve sondaj lokasyonu kurulacak. Arama işlemlerinde petrol tespit edilmesi durumunda petrolün çıkarılması işlemlerinde sondaj lokasyonlarında toplam 450 m3 ham petrol depolanabilecek. Arama kuyuları ile petrol rezervi hakkında net verilerin elde edilmesi planlanıyor. Arama çalışmaları sonucunda petrol veya doğalgaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek. enerjigunlugu-net'e göre: Yapılan çalışmalar sonunda rezerv ve kalite hakkında bilgi edinilecek.

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