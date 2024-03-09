Petrol mühendisi isim Türkiye'ye doğalgaz müjdesini duyurdu: Hayırdır, hayır favorilere atıp bekleyin

Türkiye'nin enerji alanındaki tarihi adımları devam ederken doğalgaz konusunda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Petrol mühendisi Cemal Aslan, Türkiye'yi heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

Cemal Aslan seçimlere az bir süre kala yeni bir doğalgaz müjdesinin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aslan, "Lokasyon: Akseki 1, Koordinatlar: 35 21.60 K - 030 04.63 D ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ ÇALIŞMALARI; 21 MART 2024 tarihine seçimlere 10 gün kalana kadar yeniden uzatıldı. Bence, hayırdır hayır, at fava bekle" dedi.

Ekim ayında müjde olacağını açıklamıştı

Cemal Aslan, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "Günleri saymaktayım ve birincil hedefe son 1000m ve bu verilerde örtü kayacı kaliteli, Çamur volkanı, shale beklediğim yerde ve yeterli gaz birikintisi var. 15-20 Ekim gibi hazır olun dostlar düğünümüz var" demişti.

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