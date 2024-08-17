Petrol lobisi devrede! Dünya gözünü oraya dikti: İngiltere'de tarihi ceza! Skandal iddialar bakın size ne diyor?

İnsan kaynaklı iklim değişikliği sorununa odaklanan Just Stop Oil (JSO) ismindeki aktivist grup. Fosil yakıtların kullanılmaması için dikkat çeken eylemler yapıyorlar. JSO iklim hareketinin beş destekçisine verilen uzun süreli hapis cezaları, İngiltere'de büyük bir tartışma başlattı.

Just Stop Oil (JSO) destekçisi eylemcilerine Londra'nın Southwark Crown Mahkemesi'nde verilen karar, bir kişiye beş yıl, diğer dört protestocuya ise dört yıl hapis cezası verilmesini içeriyor. Bu cezaların, İngiltere'de şiddet içermeyen protestolara verilen en uzun süreli hapis cezaları olduğu belirtiliyor. Peki bu tarihi cezaların arkasında ne olabilir?

ÇEVRECİ GRUBA REKOR CEZA

Şiddet içermeyen eylemleri ile bilinen JSO, ana yolları kapatmak, Wimbledon ve Ashes gibi spor etkinliklerini sekteye uğratmak ve kültürel alanlarda oldukça tartışmalı eylemler yapmak gibi eylemlerde bulunuyor., 2022'de JSO, Londra Kraliyet Sanat Akademisi'nde Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosunun (bir kopyasının) etrafına kendilerini yapıştırmış. Stonehenge'in üç taşına turuncu mısır unundan yapılmış boya püskürtmüştü. Bu eylemlerin yanı sıra en JSO'nun en dikkat çeken eylemlerinden biri ise Londra Stansted Havalimanı'ndaki iki özel jeti turuncuya boyaması olmuştu.

SAVCILAR CEZA İSTEMİŞ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz Kasım ayında JSO protestocuları, M25 otoyolunu 4 gün boyunca trafiğe kapatmıştı. Açılan soruşturma sonucu yapılan yargılama da savcılar bu protestoların araçların gecikmesine neden olduğunu, çok fazla aracı etkilediğini ve insanların uçuşlarını, sağlık randevularını, sınavlarını ve diğer her türlü önemli işlerini kaçırmalarına yol açtığını, abluka nedeniyle küçük çaplı bir kamyon kazasının da meydana geldiğini, bir polis memurunun karmaşa sırasında motosikletinden düşerek beyin sarsıntısı geçirdiğini belirterek ceza istemesi sonucu faillere "kamu düzenini bozmaktan" ceza verilmişti.

AKTİVİSTLER ÖZEL JETİ BOYADI

JSO protestocularının 21 Haziran'da gerçekleştirdiği eylem tüm dünyada en çok konuşulan eylemleri olurken İngiltere'de yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

Yapılan eylemde İngiltere'de faaliyet gösteren iki büyük yatırım grubuna ait özel jetler turuncuya boyanarak, çevre bilinci ile lüks yaşam tarzları arasındaki çarpıcı çelişkiyi vurgulandı. Bir özel jet kullanıcısının neden olduğu emisyonun bir ticari uçuşun ürettiği emisyondan 14 kat fazla olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bir Avrupa Birliği vatandaşının yılda ürettiği emisyonun tek özel jet uçuşundan daha az olduğu da belirtildi.

Yapılan eylem sonrası ülkede lüks yaşamın çevre üzerinde etkisi tartışma konusu oldu. İngiliz Hükümeti ise hızla harekete geçti. Yargıç Mary Loram KC, duruşma öncesi incelemeler için 26 Ağustos 2025 tarihini belirledi ve duruşmanın 15 Eylül 2025'te başlaması bekleniyor. Her iki sanığa da toplu taşıma araçları dışında havaalanlarına yaklaşmalarını yasaklayan katı koşullarla kefalet verildi.

PETROL LOBİSİ DEVREDE Mİ?

Tüm dünyada devam eden iklim eylemlerinin ana hedefi çevre için zararlı olan fosil yakıtların kullanılmaması. Bu eylemlerin son bulmasını isteyen petrol lobilerinin hükümetlere baskı yapıldığı iddia ediliyor.

BİDEN İKLİM ÇEVRECİLERE SÖZ VERMİŞTİ

İngiltere dışında ABD'de yoğun fosil yakıt karşıtı eylemler olurken bu konuda büyük bir kamuoyu desteği de var. Son olarak ABD Başkanı Biden, iklim aktivistlerinin ve çevreci seçmenin taleplerine kulak vererek seçimden önce federal petrol programını sonlandırma sözü vermişti.

Beyaz Saray'a kamu arazilerinde sondajı sonlandıracağına dair söz vererek giren Biden yeni sondaj izinlerini onaylamada Trump yönetimini geride bıraktı. İklim odaklı seçmenlerin Biden'ın önümüzdeki aylarda petrol politikasında değişiklik yapmasını bekliyor.