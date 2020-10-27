Petrol ithalatı ağustosta yüzde 29,8 azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 azalarak 2 milyon 954 bin 856 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 38,3 azalışla 1 milyon 878 bin 12 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 692 bin 97 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 619 bin 755 tonla Rusya ve 282 bin 503 tonla Suudi Arabistan izledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 22,3 düşüşle 728 bin 594 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 azalarak 2 milyon 954 bin 856 tona düştü.



- Petrol ürünleri ihracatı yüzde 64,1 azaldı



Havacılık yakıtları ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,3 azalarak 187 bin 121 tona geriledi. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 82,67 düşüşle 33 bin 587 ton oldu.



Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 36,2 azalışla 151 bin 13 tona düşerken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 81,7 azaldı ve 44 bin 523 ton oldu.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 64,1 azalışla 484 bin 911 tona geriledi.

- Motorin üretimi artış gösterdi



Motorin türleri üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artışla 1 milyon 588 bin 924 tona yükselirken, benzin türleri üretimi yüzde 21,2 azaldı ve 371 bin 172 ton oldu.



Havacılık yakıtları üretimi yüzde 57,6 düşüşle 259 bin 88 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise 78,5 düşüşle 49 bin 4 ton olarak kayıtlara geçti.



Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 11,2 azalarak 2 milyon 918 bin 821 tona geriledi.

- Petrol ürünü satışları

Söz konusu dönemde, motorin türleri satışı yüzde 5,5 artarak 2 milyon 441 bin 244 tona, benzin türleri satışı da yüzde 3,3 artarak 270 bin 829 tona yükseldi.



Böylece, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte petrol ürünü satışları yüzde 4,7 arttı ve 2 milyon 843 bin 798 ton seviyesinde gerçekleşti.