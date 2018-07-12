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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü petrol fiyatlarında oynaklık görmek istemiyor

OPEC Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Mazrouei, petrol fiyatlarında oynaklık görmek istemediklerini söyledi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 08:57
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü petrol fiyatlarında oynaklık görmek istemiyor

Kanada - BAE İş Konseyi toplantısı için bulunduğu Kanada'da konuşan Al-Mazrouei, ham petrol fiyatlarında oynaklığın arzu edilen bir durum olmadığını ve OPEC'in daha yatay bir fiyat ortamını tercih ettiğini söyledi ve ekledi:

"Dalgalanmalar iyi değil ve biz fiyatlarda çok fazla dalgalanma görmek istemiyoruz. Ancak cari jeopolitik ortam fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor."

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 08:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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