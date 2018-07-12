Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü petrol fiyatlarında oynaklık görmek istemiyor

Kanada - BAE İş Konseyi toplantısı için bulunduğu Kanada'da konuşan Al-Mazrouei, ham petrol fiyatlarında oynaklığın arzu edilen bir durum olmadığını ve OPEC'in daha yatay bir fiyat ortamını tercih ettiğini söyledi ve ekledi:

"Dalgalanmalar iyi değil ve biz fiyatlarda çok fazla dalgalanma görmek istemiyoruz. Ancak cari jeopolitik ortam fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor."