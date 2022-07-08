Petrol için Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in kapısı çalınacak

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan ziyaretinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Biden'ın, 13-16 Temmuz tarihleri arasında İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kirby, "Biden, Suudi Arabistan Kralı ve ekibi ile görüşmeler yapmak için masaya oturacak. Bildiğiniz gibi o ekibe Veliaht Prens başkanlık ediyor, bu yüzden o da görüşmelerde olacak. Biden kesinlikle Veliaht Prens ile görüşecek" dedi.

Kirby'nin açıklamasından önce Biden'ın Veliaht Prens Selman ile yüz yüze görüşme yapacağına ilişkin bir açıklama gelmemişti.

Petrol için gittiğini açıklamıştı

Ukrayna krizinin gölgesinde petrol konusunda da görüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan’a gitmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, bu ülkeye uluslararası bir toplantı için gittiğini, Suudi Prens Muhammed bin Selman (MBS) ile görüşmeyeceğini, ancak Prens’in bu toplantının bir parçası olduğunu söyledi.