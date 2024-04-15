Petrol fiyatlarını vurdu... İran'ın İsrail'e saldırısı petrol piyasalarını baskılarken yeni rekor yükseliş bekleniyor

Analistler dün yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından petrol fiyatlarının yükselmesinin beklendiğini söyledi.

İran, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlediği şüpheli baskına yanıt olarak geçtiğimiz Cumartesi günü, İsrail'e patlayıcı insansız hava araçları ve füzeler fırlattı.

İran'ın İsrail'e ilk doğrudan saldırısı, daha geniş bir bölgesel çatışmanın patlak vereceği korkusunu artırdı.

İran'ın Şam'daki büyükelçilik binasına düzenlenen saldırıya tepki vereceği korkusu, geçen hafta zaten petrol fiyatlarını artırmıştı.

Bu durum, küresel gösterge Brent ham petrolünün geçtiğimiz Cuma günü varil başına fiyatının Ekim ayından bu yana en yüksek seviye olan 92,18 dolara yükselmesine neden oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz Cuma günü petrol fiyatı 71 sent artarak 90,45 dolara, ABD Batı Teksas Orta ham vadeli kontratları ise 64 sent artarak 85,66 dolara yükseldi. Ancak dün işlemler durduruldu.

Petrol komisyoncusu BVM'den Tamas Varga, "Ticaret yeniden başladığında fiyatların yükseleceğini beklemek mantıklı" dedi.

"Üretimde henüz bir değişiklik olmadı ve İran, bu konunun ele alınabileceğini belirtti." diye ekledi.

"Piyasanın ilk tepkisi ne kadar şiddetli ve acı verici olursa olsun, bölgeden gelen arz önemli ölçüde kesintiye uğramadığı sürece yükseliş kısa ömürlü olabilir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, İran saldırısına diplomatik tepkiyi koordine etmek için dün Yedi büyük ekonominin liderleriyle bir toplantı düzenleyeceğini söyledi.

UBS analistlerinden Giovanni Stanovo, "Petrol fiyatları ticaretin başında yükselebilir çünkü İran ilk kez İsrail'i kendi topraklarından vuruyor" dedi.

İran, Joe Biden'ın Amerika'daki görev süresi boyunca ana gelir kaynağı olan petrol ihracatını önemli ölçüde artırdı.

Biden yönetimi İran'ı ihracatını artırmaya teşvik etmediğini ve yaptırım uyguladığını söylüyor.

İran'ın ihracatındaki düşüşün, seçim öncesi siyasi açıdan önemli olan ABD'de petrol fiyatlarının ve benzin maliyetinin daha da artmasına yol açması bekleniyor.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri, geçtiğimiz Salı günü Tahran'ın gerekirse Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını söylemişti.

Citi Research'teki emtia stratejistleri, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği saldırının hemen ardından petrolün varil fiyatının 90 doların altına düşmesini bekliyor

Citi ekibi Pazar günü yayınladığı bir notta, "Bu tahmin, saldırı gerçekleşmeden önce petrol fiyatlarının önemli ölçüde artmış olmasına (böyle bir olayın gerçekleşme olasılığı daha önce tespit edilmişti) ve saldırıya verilen ölçülü tepkinin İsrail ile İran arasındaki doğrudan askeri çatışmaların geçici olarak durmasına neden olabileceğine dayanıyor" dedi.