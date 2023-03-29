  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dik duruşuna Muhsin Yazıcıoğlu fotoğraflarıyla teşekkür edildi! İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun siyasi kariyeri

Resmi konuttaki ilk günü! İskoçya'nın yeni başbakanı namaz kıldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kuzey akımı sabotajı Batı’yı batırdı! Çok ciddi sonuçları olur...

İhsan Şenocak Hoca'dan Müslümanlara tebliğ çağrısı!

Avustralya’da heyecan veren keşif! Binlerce dolarlık hazine buldu: Şok sözler sarf etti, duyanlar şaştı kaldı

Dikkat çeken açıklama: Almanların evlerini ısıtmak için...

Merdan Yanardağ'dan beyin yakan sözler: Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor

ABD'deki okul saldırısı görüntüleri ortaya çıktı! Dehşete düşüren anlar...

İP'li Buğra HDP ile ittifakı hazmedip Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Ekonomi Petrol fiyatlarında yükseliş zam sinyali getirdi
Ekonomi

Petrol fiyatlarında yükseliş zam sinyali getirdi

Yeniakit Publisher
2023-03-29 10:29:00 -
Petrol fiyatlarında yükseliş zam sinyali getirdi

ABD'de bankacılık kargaşası kısmi olarak aralanırken petrol fiyatları hızlı artış hareketine girdi. Brent petrol üst üste 3 gündür yükselerek 80 dolar seviyesine doğru yöneldi.

Brent petrol API verilerinin ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenmedik bir şekilde 6.1 milyon varil düşerek 180.000 varillik artış beklentilerine meydan okuduğunu göstermesinin ardından üst üste üçüncü seansında yükseldi.

Petrol kriterleri dalgalı bir ticaret haftasından sonra yükseldi. Brent petrol yüzde 0,25 artışla varil başına 78,85 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Tipi (WTI)petrol fiyatları 0,6 artışla varil başına 73,96 dolardan işlem gördü.

S&P’nin Başkan Yardımcısı Dan Yergin, “Son birkaç günde gördüğümüz şey, bankacılık kargaşasının istikrara kavuşması... bu da petrol fiyatlarında bir miktar artışa yol açtı” dedi.

Petrol FİYATLARINDA 100 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Petrol fiyatlarının varil başına 100 doları görmesinin zor olup olmayacağı sorulduğunda Yergin, “bazı dramatik şeyler olmadıkça” diyerek muhtemel olduğu yanıtını verdi. Yergin, Çin’de hava yolculuğunun henüz 2019′un en yüksek seviyelerine ulaşmadığını ekledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23