Petrol fiyatlarında yükseliş zam sinyali getirdi

Brent petrol API verilerinin ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenmedik bir şekilde 6.1 milyon varil düşerek 180.000 varillik artış beklentilerine meydan okuduğunu göstermesinin ardından üst üste üçüncü seansında yükseldi.

Petrol kriterleri dalgalı bir ticaret haftasından sonra yükseldi. Brent petrol yüzde 0,25 artışla varil başına 78,85 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Tipi (WTI)petrol fiyatları 0,6 artışla varil başına 73,96 dolardan işlem gördü.

S&P’nin Başkan Yardımcısı Dan Yergin, “Son birkaç günde gördüğümüz şey, bankacılık kargaşasının istikrara kavuşması... bu da petrol fiyatlarında bir miktar artışa yol açtı” dedi.

Petrol FİYATLARINDA 100 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Petrol fiyatlarının varil başına 100 doları görmesinin zor olup olmayacağı sorulduğunda Yergin, “bazı dramatik şeyler olmadıkça” diyerek muhtemel olduğu yanıtını verdi. Yergin, Çin’de hava yolculuğunun henüz 2019′un en yüksek seviyelerine ulaşmadığını ekledi.

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