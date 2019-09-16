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Petrol fiyatlarında saldırı sonrası rekor artış!

Suudi Arabistan'ın en büyük petrol tesislerine düzenlenen saldırı sonrası borsaların açılmasıyla birlikte 1990 yılından bugüne petrol fiyatlarındaki en hızlı yükseliş yaşanıyor. Ham petrol fiyatı yüzde 19 artışla 63.34 dolara yükseldi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:12
Petrol fiyatlarında saldırı sonrası rekor artış!

Brent ham petrol fiyatı, yüzde 19 artarak varil başına 71.95 dolara ulaştı. ABD ham petrol fiyatı da yüzde 15 artarak 63.34 dolar oldu. Her ikisi de mayıs ayından bu yana en yüksek fiyatları görmüş oldu.

ABD saatiyle 18.50'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden "ihtiyaç halinde Stratejik Petrol Rezervi'nden gerektiği kadar petrolün piyasaya salınması" emrini verdiğini açıklamasının ardından, petrol fiyatları küçük oranda da olsa bir düşüş yaşadı.

Suudi Arabistan devlet petrol devi Aramco, günlük üretimin 5.7 milyon varile düştüğünü açıkladı ancak üretim miktarının ne zaman normale döneceğine dair bilgi vermedi.

Kuveyt'in 1990'da işgalinden bugüne petrol fiyatlarındaki en hızlı yükselişi yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:12
  1. Suudi Arabistan
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. petrol

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