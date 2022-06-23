Petrol fiyatlarında resesyon baskısı sürüyor
ABD ekonomisinin resesyona girmesi olasılığının fiyatlandığı küresel pazarda petrol fiyatları baskılanmaya devam ediyor. Bu gece saatlerinde yüzde 3' civarı gerileyen petrol sonrasında kayıplarını geri aldı ve yeniden 110 doların üzerine çıktı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ile mücadele ederken ABD ekonomisinin resesyona girmesi olasılığının bilincinde oldukları söylemi küresel pazarda talebin yavaşlayacağı endişeleri ortaya çıkararak petrol fiyatlarını aşağı çekiyor.
BoE'nin ardından ECB'nin de faiz artırımına gidecek olmasının küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı, yüksek enflasyonun hane halklarının harcama güçlerini aşağı çekmesinin akaryakıt talebini de azaltacağı değerlendirmeleri petrol fiyatlarını baskılıyor.
Petrol fiyatlarında resesyon baskısı fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde ABD ham petrolü yüzde 3 düşüşle 103 dolara; brent petrol de yüzde 3'e yakın kayıpla 109 doların altını gördükten sonra kayıplarını geri aldı. Fiyatlardaki dalgalanmalar sonrası brent petrol 110 doların ABD ham petrolü de 105 doların üzerine çıktı.
Analistler, ikinci çeyrek sonu yaklaşırken ABD ve Avrupa merkezli hedge fonlardan gelen pozisyon kapatma satışlarının da petrol fiyatlarındaki gerilemede rol oynadığını belirtiyorlar.