Petrol fiyatlarında altın ile birlikte yükseliş devam ediyor!
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,46 dolardan işlem görüyor.
Dün 105,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,97 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varili, bugün 101,46 dolardan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,72 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası arzın daralabileceğine yönelik endişelerin artması etkili oluyor.