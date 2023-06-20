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Dünya Petrol fiyatları zayıflayan dünyanın teknoloji devi o ülke, ''Şıyan'' sınıfı uyduyu uzaya gönderme kararı aldı
Dünya

Petrol fiyatları zayıflayan dünyanın teknoloji devi o ülke, ''Şıyan'' sınıfı uyduyu uzaya gönderme kararı aldı

Yeniakit Publisher
2023-06-20 19:56:00 - 2023-06-20 20:00:23
Petrol fiyatları zayıflayan dünyanın teknoloji devi o ülke, ''Şıyan'' sınıfı uyduyu uzaya gönderme kararı aldı

Akaryakıt ithalatını 10 yılın zirvesine taşıyan Çin ekonomisinde beklenen canlılık henüz gelmedi. Bu durum emtia fiyatlarını olumsuz etkilerken özellikle de petrol fiyatlarında oluşan baskı fiyatları aşağı çekiyor. Uzmanlar Çin'de güçlü bir toparlanmanın gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekiyor! Öte yandan Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı 'Şıyan' sınıfı deney ve gözlem uydusunu fırlattı.

Xinhua'nın haberine göre, Şıyan-25 uydusu, Long March-6 roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezinden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşen uydunun, yer gözlem teknolojisi deneylerinde kullanılması planlanıyor.

Fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 477'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yer gözlemlerinin yanı sıra uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılıyor.

Çin, Şıyan-24A ve Şıyan-24B uydularını 7 Haziran'da fırlatmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlki 2004'te uzaya yollanan 32 Şıyan uydusu yörüngede aktif halde bulunuyor.

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