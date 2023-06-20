Türkiye, Rusya, Çin İran ülkeleri istihbarat yapıyor diyerek duyurdu! Almanlardan şok iddia gündem oldu

Raporda, Almanya’da faaliyet gösteren Türk istihbaratının özellikle hedefinde hükümetin tehdit olarak gördüğü bütün muhalif grupların yer aldığı belirtilirken, bunların başında özellikle PKK ve Gülen grubunun geldiği bildirildi.

Alman İç İstihbarat Servisi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye, Rusya, Çin ve İran ülke topraklarında önemli istihbarat çalışması yapan ülkeler arasında gösterildi.

“Almanya Federal Anayasayı Koruma Ofisi” resmi adıyla faaliyet gösteren iç istihbarat servisi, ülkedeki takip altına aldığı güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu düşündüğü yabancı gruplarla ilgili 380 sayfalık kapsamlı bir rapor yayımladı.

Raporda, Almanya’da faaliyet gösteren Türk istihbaratının özellikle hedefinde hükümetin tehdit olarak gördüğü bütün muhalif grupların yer aldığı belirtilirken, bunların başında özellikle PKK ve Gülen grubunun geldiği bildirildi.

Raporda MİT’in diğer ekonomik, Almanya’daki siyasi, askeri ve teknolojik konularla da yakından ilgilendiği saptaması yapıldı.

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Raporda, Almanya’da faaliyet gösteren Türkiye bağlantılı Hizbullah, Milli Görüş Hareketi, Furkan, Ülkücüler, PKK, DHKP-C, TKP/ML, MLKP gibi örgütlerle ilgili iç istihbarat servisinin saptamaları ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

Rus istihbaratının etkisi son dönemde artıyor

Alman iç İstihbarat Örgütü, Ukrayna’nın işgalinin ardından Rusya’nın Almanya’daki istihbarat faaliyetlerini arttırdığı uyarısında bulundu.

Rusya’nın gelecekte daha saldırgan ve daha gizli casusluk faaliyetlerini artmasının beklediğini kaydedilen raporda, Moskova’nın bilgi toplama, toplumu etkileme ve sabotaj ve siber saldırı hedefleriyle casusluk faaliyetlerini artırabileceği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, raporun önsözünde yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, Alman iç güvenliği için bir dönüm noktasını temsil ediyor. Savaş zamanında Kremlin, Rus gizli servisinin çalışmalarına güveniyor " ifadesini kullandı.

Alman hükümeti geçen hafta sunduğu ulusal güvenlik stratejisinde Moskova'yı "barışa yönelik en büyük tehdit" olarak hedef almıştı.

Nisan ortasında Almanya, ülkedeki "istihbarat servislerinin varlığını azaltmak için" Rus diplomatları sınır dışı etti. Buna karşılık Rusya, misilleme olarak "yirmiden fazla" Alman diplomatı Rusya'dan sınır dışı etti.

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Sınır dışı edilen Rusların tam sayısı o sırada belirtilmemişti.

euronews'un aktardığı haberde: Almanya ayrıca, Moskova'nın Rusya'daki kendi diplomatik temsilciliğine uyguladığı kısıtlamalara misilleme olarak mayıs ayı sonunda topraklarında bulunan beş Rus konsolosluğundan dördünü kapatma kararı aldı.

2022 baharında Almanya, güvenliği için tehdit oluşturduğunu söylediği yaklaşık 40 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

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