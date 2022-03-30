Petrol fiyatları son dakika: Brent petrol varil fiyatı ne kadar oldu? 30 Mart 2022 petrol fiyatları

Petrol fiyatları oldukça merak ediliyor. Petrol fiyatlarının etkilecek gelişmelerden biri ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelerden olumlu haber gelmesiyle birlikte küresel piyasalarda brent petrol fiyatı oldukça geri çekildi. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle iğneden ipliğe her şeyin fiyatına zama gelmişti. Şimdi ise brnet petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte gelen zamlar tek tek geri çekiliyor. Peki brent petrol varil fiyatı bugün ne kadar? Brent petrol ne kadar oldu? İşte petrol fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları...