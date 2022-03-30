Petrol fiyatları son dakika: Brent petrol varil fiyatı ne kadar oldu? 30 Mart 2022 petrol fiyatları
Petrol fiyatları oldukça merak ediliyor. Petrol fiyatlarının etkilecek gelişmelerden biri ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelerden olumlu haber gelmesiyle birlikte küresel piyasalarda brent petrol fiyatı oldukça geri çekildi. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle iğneden ipliğe her şeyin fiyatına zama gelmişti. Şimdi ise brnet petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte gelen zamlar tek tek geri çekiliyor. Peki brent petrol varil fiyatı bugün ne kadar? Brent petrol ne kadar oldu? İşte petrol fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları...
30 Mart 2022 Çarşamba brent petrol varil fiyatı kaça dolardan satılıyor? Petrol fiyatlarında özellikle Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerin ardından hızlanan düşüş ivmesi kesildi.
İki günde yüzde 8'e varan düşüş gösteren ABD ham petrolü yeniden 105 dolara yükseldi. Brent petrol de yeniden 110 doların üzerini gördü.
Brent petrol varil fiyatı ne kadar?
30 Mart 2022 Brent petrol fiyatı, uluslararası piyasada 112 dolardan işlem görüyor.
Dün 114,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 109,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,03 dolardan alıcı buldu.
Petrol çıkartan ülkeler hangileri?
Dünya petrol rezevrleri her daim merak edilir oldu. İşte petrol üretimini gerçekleştiren ülkeler ve rezerv alanları:
Venezuela Petrol Rezervleri- 300.878 milyon varil
Suudi Arabistan – 266.455 milyon varil
Kanada – 169,709 milyon varil
İran – 158.400 milyon varil
Irak – 142.503 milyon varil
Kuveyt – 101.500 milyon varil
Birleşik Arap Emirlikleri – 97.800 milyon varil
Rusya – 80.000 milyon varil
Libya – 48.336 milyon varil
Amerika Birleşik Devletleri – 39,230 milyon varil