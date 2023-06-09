Suudi Arabistan ve Katar'dan Türkiye'ye yedi sektörde dolar yağdı! Türkiye bir ilki daha başardı

Sanayide yedi sektör beş ayda ihracat rekoru kırdı

Sanayi bünyesindeki 7 sektörde ocak-mayıs ihracatında rekor kırıldı. Deri ve deri mamulleri 866 milyon dolar, otomotiv 14,3 milyar dolar, elektrik ve elektronik 6,6 milyar dolar, makine 4,6 milyar dolar, mücevher 2,6 milyar dolar, savunma 2 milyar dolar, iklimlendirme 3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ihracatı, bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 102 milyar 520 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin sanayi ihracatı ise ocak-mayıs döneminde yüzde 4,4 azalarak 73 milyar 505 milyon dolara indi. Sanayi dış satımında, küresel ve ulusal ölçekli gelişmeler dolayısıyla yaşanan düşüşe karşın ihracat rekoru kırarak öne çıkan sektörler oldu.

Söz konusu dönemde sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 71,7 oldu. Deri ve deri mamulleri, otomotiv endüstrisi, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları, mücevher, savunma ve havacılık sanayii ile iklimlendirme sanayii tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

Otomotiv 14 milyar doları aştı

Söz konusu dönemde, deri ve deri mamulleri 866 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 14,3 milyar dolar, elektrik ve elektronik 6,6 milyar dolar, makine ve aksamları 4,6 milyar dolar, mücevher sektörü 2,6 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayii 2 milyar dolar, iklimlendirme sanayii de yaklaşık 3 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

Yılın 5 ayında deri ve deri mamulleri yüzde 7,5, otomotiv endüstrisi yüzde 14,8, elektrik ve elektronik yüzde 10,2, makine ve aksamları yüzde 12,2, mücevher sektörü yüzde 21, savunma ve havacılık sanayii yüzde 22,5, iklimlendirme sanayii yüzde 8,3 ihracat artışı kaydetti. Ülkelere göre bakıldığında yılın 5 ayında Rusya Federasyonu'na, deri ve deri mamulleri 102,7 milyon dolar, makine ve aksamları 564,9 milyon dolarlık dış satım yaptı. Almanya'ya, otomotiv endüstrisi 2 milyar dolarlık, iklimlendirme sanayii 318,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 644,8 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mücevher sektörü 634,5 milyon dolarlık ihracat yaptı. İller bazında bakıldığında İstanbul'dan 539,9 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri, 1,5 milyar dolarlık makine ve aksamları, 1,2 milyar dolarlık iklimlendirme sanayi ürünleri, 3,3 milyar 300 milyon dolarlık elektrik ve elektronik aletleri, 2 milyar 307 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldı. Kocaeli'den ise 3,7 milyar dolarlık otomotiv endüstrisi dış satımı gerçekleşti.

103 ülkeye Türk çayı

Bu arada Türkiye'den ocak-mayıs döneminde yapılan çay ihracatı artmaya devam ediyor. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, 5 ayda 103 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi. Turgut, ocak-mayıs 2023'te 3 bin 114 ton çay ihracatından 14 milyon 890 bin 518 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Bu rada ÇAYKUR, çaya ortalama yüzde 43 zam yaptı. Yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi. Buna göre, 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL’den 141.54 TL’ye çıktı. 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı da 95.95 TL’den 138.38 TL'ye yükseldi.

İhracat ikliminde pozitif rüzgar esiyor

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Mayıs 2023 dönemi sonuçları paylaşıldı. Buna göre, nisanda 53,1 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi geçen ay 52,3'e gerilese de de Türk imalatçılarının ihracat talep koşullarında aylık bazda güçlü bir iyileşmeye işaret etti.

Bu iyileşmenin şubattan beri en ılımlı düzeyde gerçekleşmesine rağmen mayıs itibarıyla ihracat iklimi son 4 ay boyunca güçlendi. Talep koşullarındaki iyileşmenin devam etmesine katkı sağlayan ana pazarlardan biri, ekonomik aktivitenin üst üste 4'üncü ay arttığı ABD oldu. Bu ülkede büyüme bir yıldan daha uzun dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. Avrupa'da üretim mayısta genel olarak artış göstermekle beraber birçok ülkede büyüme ivme kaybetti. Mayısta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'da ekonomik aktivite belirgin şekilde artmaya devam etti, ancak bu 3 ülkeden yalnızca Katar'da büyüme hız kazandı.