Petrol fışkıran saha kapatıldı! Üretim durduruldu

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek haber geldi. O petrol sahasında üretimi durdurma kararı alındı.

Libya'nın en büyük petrol sahası olan Sharara'da üretim kısmi olarak durduruldu. Cumartesi gecesi itibarıyla Sharara sahasındaki üretim tamamen durdu. Üretim, operatörlerin kısmi durdurma emri almasının ardından günlük 30.000 varil düşerek 230.000 varile geriledi.

Libya ve şirketler tarafından kapanmanın nedeni ve sahanın ne zaman tamamen duracağına dair herhangi bir bilgi henüz açıklanmadı.

Sharara sahası, Libya'nın güneydoğusunda bulunuyor ve devlet petrol şirketi National Oil Corp., Fransa'nın Total SE, İspanya'nın Repsol SA, Avusturya'nın OMV AG ve Norveç'in Equinor ASA şirketlerinin ortaklığında işletiliyor.

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Libya, Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen, enerji üretimi sık sık siyasi çatışmalar ve silahlı grupların müdahalesi nedeniyle aksıyor. Periyodik olarak tesisler, talepler doğrultusunda kapatıldığı biliniyor.

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Libya'daki bu gelişme ilerleyen günlerde akaryakıt fiyatlarına nasıl etki edeceği endişe ile takip ediliyor.