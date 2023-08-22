Petrol fışkıran bölgede halk ayaklandı! 'Petrolü çıkarmayın ya da referanduma gidip oylayalım'

Ekvador'da Amazon yağmur ormanlarında bulunan koruma altındaki Yasuni Ulusal Parkı'nda petrol sondajı çalışmalarına devam edilip edilmemesi için referanduma gidildi.

Referandum sonucuna göre, Ekvadorlular, dış dünya ile iletişimi bulunmayan Tagaeri ve Taromenani kabilelerinin yaşadığı ulusal parkta petrol sondajı çalışmalarına devam edilmesini istemiyor.

Bu kapsamda, devletin petrol firması Petroecuador'un gelecek aylarda bölgedeki çalışmalarını sonlandırması gerekiyor.

Referandum, solcu aday Luisa Gonzalez ile eski milletvekili Daniel Noboa'nın aday olduğu başkanlık seçimlerinin ikinci turu ile aynı anda düzenlendi.

Yaklaşık bir milyon hektarlık alanı kapsayan Yasuni Ulusal Parkı, 1989'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na alınmıştı.

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