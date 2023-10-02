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Ekonomi Petrol fışkıran bölge için TPAO'dan flaş talep! Acil olarak bu istendi
Ekonomi

Petrol fışkıran bölge için TPAO'dan flaş talep! Acil olarak bu istendi

Yeniakit Publisher
2023-10-02 11:09:00 -
Petrol fışkıran bölge için TPAO'dan flaş talep! Acil olarak bu istendi

Doğu illerimizde karış karış petrol aranıyor. Bazı bölgelerden petrol fışkırırken diğer yerlerde çalışmalar aralıksız devam ediyor. TPAO, Batman Beşiri’deki işletme ruhsatı kapsamında açtığı Çakıllı 36 Kuyusu için önemli bir başvuruda bulundu.

TPAO, Batman Beşiri’deki işletme ruhsatı kapsamında açtığı Çakıllı 36 Kuyusu için kamulaştırma yapılması talebiyle MAPEG’e başvurdu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman ilinin Beşiri ilçesine bağlı Çakıllı Köyü, Mahara Mevkiinde sahip olduğu, AR/TPO/K/M47-a4-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsat sahasında açtığı Çakıllı 36 Kuyusu için Mahara Mevkiinde 189 ada, 6 numaralı parselin 23.325,85m2’lik kısmının mülkiyet şeklinde kamulaştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Gene Müdürlüğüne (MAPEG) başvuruda bulundu. Kamulaştırma yoluyla bahsi geçen araziyi satın almak isteyen TPAO’nun elinde, arazi sahiplerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınmasının mümkün olmadığını bildiren, Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden alınmış acele el koyma kararı bulunuyor.

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