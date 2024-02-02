Petrol, doğalgaz, altın fiyatı dalgalı! Emlak piyasası fiyatlarında finans: beklenmedik pozitif düşüş var mı? O isim analiz etti!

Sektör temsilcilerine göre, pandemi, depremler, petrol, doğalgaz, akaryakıt, dolar kurundaki dalgalanmaların ardından fahiş fiyatlara yükselen konut piyasasında son 6 aydır bir düşüş yaşanıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” Ocak raporunda kiralık ve satılık konut piyasasındaki değişimler mercek altına alındı.

Rapora göre, reel satış fiyatlarındaki düşüşün 6 aydır devam ettiği gözlemleniyor. Reel fiyatların düşmesine bağlı olarak reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da ülke genelinde yüzde 0,2, Ankara’da yüzde 12,9, İstanbul’da ise yüzde 6,1 olarak belirlendi. Ortalama konutun metrekare fiyatı Aralık 2023 itibariyle İstanbul’da 36 bin 111 TL, Ankara'da 19 bin 608 TL ve İzmir'de 29 bin 404 TL olarak tespit edildi.Haberglobal'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, piyasada, yüzde 20 oranında bir düşüş yaşandığını söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, “Piyasadaki gayrimenkul rakamları çok şişmişti, yani değerinde değildi. Fazlasıyla şişirilmiş rakamlar. Bunlar piyasa şartları ile ilgili değil maalesef bireysel nedenlerle şişirilmiş rakamlar” dedi.

BEKLENMEDİK GELİŞME! POZİTİF VEYA NEGATİF GELİŞME VAR MI?

Yeni yapılacak projelerde müteahhitlerin büyük zorluklar içinde projelere girdiğinden bahseden Özlü, “İnşaat maliyetleri çok yükseldi ama konut fiyatlarının yükselmesi biraz da bizim halkımızla alakalı bir şeydi. Yabancı yatırımcının da çok rağbet gösterip konutu yatırım aracı olarak görmeleri nedeniyle işte ‘benim malım 5 milyon TL ama yabancı alırsa 7 milyon TL olur, yabancı alsın’ diyerek şişti rakamlar. Fiyatlar gerçek değerine gelmeye başlıyor” diye konuştu. Konut satışlarının durmasının, fiyatların düşmesine etki edeceğinden bahseden Özlü, “İhtiyacı olup da mecbur ev almak zorunda olanlar konut alıyorlar, onun haricinde kimse artık yatırım aracı olsun diye ev almıyor” dedi. Yüklü parası olan yatırımcının mevduat faizlerine yöneldiğinden bahseden Özlü, şu bilgileri paylaştı: “Yatırımcı mevduat faizindeki getiriyi çok daha sıcak, daha cazip bulduğu için konut yatırımından kendini çekiyor. En çok etken maalesef ki mevduat faizleri oldu. Çünkü o aralıklarda bir ev aldığında ona kira getirisi mevduat faizinden aldığı getiri ile kıyaslanabilecek durumda bile değil. Nakitte kalmaya karar veriyorlar. Şu an parası olan ve alım yapmak isteyen için doğru zaman. Çünkü şu anda konut fiyatları gerilemiş durumda."

“Arsaya yönelme var çünkü konutlar büyük paralar olunca daha küçük ölçeklerde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar arsaya yöneldi. Doğru lokasyondan doğru seçimi yaptığınız zaman ilerleyen günlerde çocuklarınıza belki de çok iyi çok kazançlı bir miras bırakmış olacaksınız."

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Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Koçak da konut fiyatlarının nominal olarak artsa da son bir kaç aydır aylık bazda reel olarak düştüğünü, yani enflasyonun altında bir artış olduğunu söyledi. Dr. Koçak, bu durumun bir süre daha devam edeceğini ancak orta ve uzun vadede gayrimenkulün parayı her zaman enflasyondan koruyan bir yatırım aracı olduğunu belirtti. Dr. Koçak, fiyatların düştüğü bu dönemlerin alım için güzel fırsatları barındırdığını ve konut piyasasında fiyat düşüşlerinin sürekli olmadığını ifade etti.