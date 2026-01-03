Petrol devi Venezuela'yı nasıl etkileyecek? Altın ve petrol fiyatları canlı, dakika dakika takip ediliyor! Talebi artırabilir
ABD'nin küresel petrol devi Venezuela'ya liderine düzenlediği saldırıdan sonra haberlerin peş peşe gelmesi nedeniyle yaptığı açıklamayla yerle bir olan altın ve petrol fiyatları piyasa derinden etkileyecek ortaya çıktı. genel olarak piyasanın nabız düşmüyor. Küresel piyasalar canlı ve dakika dakika yakından takip ediliyor. Peki, altın ve petrol fiyatları ne olacak? Para piyasalarını ne bekliyor?
Dünya yeni yılın ilk günlerinde ABD'nin küresel petrol devi Venezuela'ya yaptığı saldırı ile sarsıldı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yaşanan devasa patlamaların ardından Venezuela lideri Maduro ve eşi ABD güçleri tarafından yakalandı. ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının altın ve petrol başta olmak üzere piyasalara yansıması merak konusu oldu. Ekonomist Dr. Özgür Özcan, konuya ilişkin önemli değerlendirmede bulundu.
Ekonomik görünümdeki belirsizlik ve jeopolitik gerilimler güvenli liman talebini artırırken, Venezuela merkezli gelişmelerin altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği öngörülüyor.
Venezuela merkezli gerilim altına talebi artırabilir.
Ons altın için diğer kurumların beklentisi şu şekilde:
Dünya Altın Konseyi 5.300 dolar,
Welss Fargo 4 bin 700 dolar,
Deutsche Bank 4 bin 450 dolar,
Bank of America 5 bin dolar,
Morgan Stanely 4 bin 500 dolar,
UBS 4 bin 500 dolar
JPMorgan 5 bin dolar,
Fransız Societe General 5 bin dolar.