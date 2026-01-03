Petrol devi Venezuela'yı nasıl etkileyecek? Altın ve petrol fiyatları canlı, dakika dakika takip ediliyor! Talebi artırabilir

Dünya yeni yılın ilk günlerinde ABD'nin küresel petrol devi Venezuela'ya yaptığı saldırı ile sarsıldı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yaşanan devasa patlamaların ardından Venezuela lideri Maduro ve eşi ABD güçleri tarafından yakalandı. ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının altın ve petrol başta olmak üzere piyasalara yansıması merak konusu oldu. Ekonomist Dr. Özgür Özcan, konuya ilişkin önemli değerlendirmede bulundu.

Ekonomik görünümdeki belirsizlik ve jeopolitik gerilimler güvenli liman talebini artırırken, Venezuela merkezli gelişmelerin altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği öngörülüyor.

Venezuela merkezli gerilim altına talebi artırabilir.

Ons altın için diğer kurumların beklentisi şu şekilde:

Dünya Altın Konseyi 5.300 dolar,

Welss Fargo 4 bin 700 dolar,

Deutsche Bank 4 bin 450 dolar,

Bank of America 5 bin dolar,

Morgan Stanely 4 bin 500 dolar,

UBS 4 bin 500 dolar

JPMorgan 5 bin dolar,

Fransız Societe General 5 bin dolar.