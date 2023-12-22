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Dünya Petrol devi Suudi Arabistan'dan, Kazakistan'da yeşil enerji sistemi için anlaşma! İlan ediyoruz diyerek bombayı patlattı
Dünya

Petrol devi Suudi Arabistan'dan, Kazakistan'da yeşil enerji sistemi için anlaşma! İlan ediyoruz diyerek bombayı patlattı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 21:12:00 - 2023-12-22 21:49:41
Petrol devi Suudi Arabistan'dan, Kazakistan'da yeşil enerji sistemi için anlaşma! İlan ediyoruz diyerek bombayı patlattı

Suudi Arabistan'da yeni yatırım kararı ilan edildi! Flaş bir hamle: Kazakistan'da yeşil enerjiye 10 Milyar ABD doları tutarında yatırım yapacak. Öte yandan Suudi Arabistan ve Özbekistan'dan güçlü iş birliği, anlaşma: Yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen projesi yolda..

Suudi Arabistan, Kazakistan'da Yeşil Enerjiye 10 Milyar ABD Doları Tutarında Yatırım Yapacak!

Kazinform Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suudi Arabistan, Kazakistan'da yeşil enerji projelerinin geliştirilmesine 10 milyar ABD Doları tutarında yatırım yapmayı planlıyor.

Kazakistan-Suudi Arabistan Ülkelerarası Komisyonu, ortak yatırım projelerinin geliştirilmesini görüşmek üzere Riyad'da toplandı. Suudi Arabistan’ın uluslararası enerji firması ACWA Power, Kazakistan'da rüzgâr enerjisi santrali kurulmasına ilişkin ilk anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Firma, Kazakistan’da rüzgâr enerjisi sektörünün yanı sıra hidrojen enerjisi alanında da projeler geliştirerek 10 milyar ABD Doları tutarında yatırım yapmayı planlıyor.

Firma, Kazakistan’ın yanısıra Özbekistan ile Azerbaycan da içerisinde olmak üzere Orta Asya ülkelerinde varlığını genişletiyor.

Haberin diğer detayları şöyle:  Suudi Arabistan Basın Ajansı, ACWA Power'ın Özbekistan ile 800 MW'lık yenilenebilir enerji ve entegre yeşil hidrojen projesini hayata geçirmek üzere bir anlaşma imzaladığını bildirdi.
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Ajans dün yaptığı açıklamada, anlaşmanın imzalanmasının, Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ile Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Jamshid Kochkarov'un Riyad'da yaptığı görüşme sonrasında gerçekleştiğini ekledi. İki taraf, iki ülke arasında enerjinin çeşitli alanlarında ortak iş birliğinin yollarını tartıştı.

ACWAPower, Özbekistan Cumhuriyeti Enerji, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ile Özbek şirketi Yukmyosanwat arasındaki anlaşma Suudi Arabistan Enerji Bakanı ve Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı huzurunda imzalandı.

Mısır hükümeti, Çarşamba günü Suudi Arabistan şirketi ACWA Power ile dört milyar doları aşan yatırımlarla yeşil bir hidrojen projesi geliştirmek üzere bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Yıllık 600 bin tona kadar yeşil amonyak üretim kapasitesine sahip, toplam yatırımı 4 milyar doları aşan yeşil hidrojen projesinin ilk fazının geliştirilmesine yönelik çalışma planı geliştirilecek. Ayrıca yıllık 2 milyon ton üretim kapasitesine sahip ikinci aşamanın genişletilmesi planlanıyor.

Bu yeni anlaşmayla birlikte, Mısır'da halihazırda işletmede olan, inşaat halinde olan veya ileri geliştirme aşamasında olan ACWA Power projelerinin toplam sayısı, tamamı yeni ve yenilenebilir enerjiye dayalı olan 5 projeye ulaşıyor. (ticaret-gov)

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