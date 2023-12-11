Petrol, bu hafta geriledi: Akaryakıt fiyatları bir kez daha ne kadar değişti? Akaryakıtta çok sayıda iniş, çıkış tespit edildi
Türkiye'nin dört bir yanında petrol adımları sürerken Akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta petrolün performansı incelendiğinde sektörde petrol hamlesini gözler önüne serdi. Şok eden yüzde 4'ün üzerinde değer kayıpları yaşandığı görülüyor. Türkiye'yi ilgilendiren bu konu araç sahipleri için tehlike arz ediyor. Petrolün gerilemesindeki bu durum Akaryakıt fiyatları tarafında petrolün kazançlarını silmesiyle indirim beklentisi oluştu. Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Brent petrol ve benzin, mazot fiyatı son dakika neler
Geçtiğimiz hafta petrolün performansı incelendiğinde yüzde 4’ün üzerinde değer kayıpları yaşandığı görülüyor.
Geçtiğimiz haftalarda da zayıf performanslar sergileyen petrolde gündem, arzın talebin önünde ilerlemeye başladığına dair işaretlerdi. Bu işaretlerin etkisi ile petrol üzerinde baskılar oluşmuştu. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta ABD kanadından gelen ham petrol stokları, petrole bir miktar destek verdi. Gelen veriye göre ABD’de ham petrol stokları 4,632 milyon varil azaldı. Piyasalardaki beklentiler ise stokların 1,354 milyon varil azalabileceği yönündeydi.
Yeni haftaya da az da olsa toparlanma hareketleri ile başlandı. Genel olarak bakıldığında hafta ortasında Fed’in faiz kararı gündemde olacak. Ek olarak jeopolitik gelişmeler de petrol fiyatları için önem arz ediyor.
Ham petrol ürününü teknik olarak inceleyecek olursak 72,32 – 74,07 – 76,33 seviyeleri direnç, 71,00 – 68,90 – 66,81 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.
Brent petrol ve dolar kurundan etkilenen akaryakıt fiyatları için petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeler sonrasında indirim beklentisi oluştu.
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YENİ İNDİRİM POMPAYA YANSIDI
Varil başına 75 doların üzerinde işlem gören brent petrol, yedinci haftalık düşüşüne doğru ilerlerken beklenen indirim geldi. Motorin fiyatları peş peşe gelen indirimlerle gerileyerek 35 TL seviyelerine indi. Benzin fiyatı da bu gece yarısı gelen indirim ile 33 TL seviyelerine geriledi.
MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?
Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için dün 1,30 TL'lik indirim, bugün 0,88 TL'lik indirim geldi. Yeni bir indirim, zam haberi yok.
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?
Benzin fiyatı için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,65 TL'lik indirim geldi. Yeni bir indirim, zam haberi yok.
AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Akaryakıt pompa fiyatları il il ve bayi bayi farklılık gösteriyor. İşte güncel İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin fiyatları:
GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI
İstanbul 35.43 TL
Ankara 36.05 TL
İzmir 36.25 TL
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI
İstanbul 32.98 TL
Ankara 33.66 TL
İzmir 33.79 TL
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