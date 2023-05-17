Petrol aramada beklenmedik karar: Yapay zeka ile aranacak, resmen süresi düşecek! Ters köşe...

Geleceğin teknolojisi olarak görülen, dünyayı faydaları ve zararları konusunda ikiye bölen yapay zekânın gelişimi sürüyor. Yapay zekâlı teknolojiler şimdi Meksika Körfezi'ndeki derin deniz petrol arama işlemlerinde kullanılıyor.

ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki en büyük petrol üreticilerinden olan Shell tarafından yeni petrol rezervleri arayışında büyük miktarda sismik veriyi işlemek ve analiz etmek için SparkCognition'ın yapay zeka algoritmaları kullanılacak.

Shell'in inovasyon ve performanstan sorumlu başkan yardımcısı Gabriel Guerra yaptığı açıklamada, "Keşif çalışma yöntemlerimizi geliştirmek için yeni ve yenilikçi yollar bulmaya kararlıyız" açıklamasını yaptı.

KEŞİF SÜRESİ DOKUZ AYDAN DOKUZ GÜNE DÜŞECEK

İki firma yaptığı ortak açıklamada, yeni sürecin dokuz ay süren keşifleri dramatik ölçüde düşürebileceğini vurguluyor. Keşif süresinin dokuz günden daha kısa bir süreye indirebileceği vurgulanıyor. Austin, Teksas merkezli SparkCognition'ın baş bilim sorumlusu Bruce Porter, "Sismik görüntüleme için üretken AI, keşif sürecini olumlu yönde bozabilir ve geniş ve geniş kapsamlı etkilere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Şirketler, teknolojinin normalden daha az sismik veri taraması kullanarak yeraltı görüntüleri üreteceğini ve derin denizlerin korunmasına yardımcı olacağını da açıkladı. Daha az sismik araştırma, keşif iş akışını hızlandırır ve yüksek performanslı bilgi işlemde maliyetlerden tasarruf sağlayacağı da belirtiliyor. (habertürk)

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Öte yandan Geçtiğimiz ay OPEC’in petrol üretim kesintisi kararı ile yüzde 5’ten fazla değer kazanan petrol fiyatları için kurumlar tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. Ancak dört haftadır üst üste düşüş kaydeden petrol fiyatları için kurumlara ters köşe yaptırırken tahminleri de revize ettirdi. İsviçreli banka UBS 2023 yılı petrol tahminini 105 dolar seviyesinden 10 dolar daha aşağı çekerek 95 dolar olarak açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkeleri Mayıs ayından itibaren petrol üretiminde günlük 1 milyon varili aşkın kesinti yapma kararı almıştı. Bu haber sonrasında petrol fiyatları yüzde 5’in üzerinde sert bir şekilde değer kazanarak 80 doların üzerine yükselmişti. Bu gelişme ile kısa sürede hemen hemen tüm kurumlar petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü rezive etti.

5 AYDA YÜZDE 13 DÜŞÜŞ

Ancak petrol fiyatları ekonomik korkuların talep beklentilerinin önüne geçmesi ve OPEC'in son arz kesintisi duyurusunun ardından kaydettiği tüm kazanımları silerek dört haftadır üst üste düşüş serisi izlerken, yıl başından bu yana yüzde 13 değer kaybetti.

UBS’DEN PETROL TAHMİNİ

Bu kapsamda son tahmin ise İsviçreli UBS’den geldi. Dev banka 2023 yılı sonu için brent petrol fiyat tahminini varil başına 10 dolar düşürerek 95 dolar olarak açıkladı.

UBS stratejistleri konuya ilişkin yayımladıkları araştırmada, tahminlerini düşürmelerindeki sebebi, “Pek çok piyasa katılımcısı bu yılın başında olumlu bir fiyat görünümüne sahipti ancak yatırımcılar ABD'deki durgunluk endişeleri ve son zamanlarda Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerden kaçındı” sözleriyle açıkladı.



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