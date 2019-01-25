Petrol arama ve işletme ruhsatı kararları

İSTANBUL (AA) - Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye farklı sahalarda 6 petrol arama, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise 5 petrol işletme ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin'deki sahalarda 6 petrol arama ruhsatı verildi.

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye de Diyarbakır ve Mardin'in farklı ilçelerini kapsayan sahalar için 5 petrol işletme ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.