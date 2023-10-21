‘Petrokimya yatırımları için ülkemize ilgi yüksek’

Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (GEBKİM) faaliyete başlayan Beta Kimya Yeni Üretim Kampüsü’nün açılış töreninde konuşan Kacır, sanayinin kalbinin attığı Kocaeli’nin, her zaman yeni yatırımlarla anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BETA Kimya GEBKİM Kampüsü’nün, 10 farklı kategoride pek çok sektörün yapıtaşı 200’den fazla ürünün mutfağı olacağına işaret eden Kacır, 1,7 milyar liralık yatırım bedeli, 30 bin metrekare kapalı alanıyla da Orta Doğu ile Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal tesisi olma özelliğini taşıdığını söyledi. “Bu tesisle bugüne kadar hep ithal ettiğimiz, silanla termine edilmiş poliüretan yapıştırıcı ve dolgu ürünlerini ilk kez ülkemizde üretmeye başlıyoruz.” diyen Kacır, ülkenin tarihi projelerinden Togg, savunma ve havacılık gibi stratejik sektörlerin önemli girdisini yurt içinden temin edileceğini kaydetti. Kacır, 500 kişiye istihdam sağlayacak tesiste üretilecek yüksek katma değerli ürünlerin, dünyanın 5 kıtasında 150 ülkeye ulaşacağını aktardı.