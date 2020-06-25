Petlas'ın Porsche 718 Cayman kazandıran kampanyasında son günlere girildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas'ın tüketicilerine 500 liralık lastik alışverişiyle Porsche 718 Cayman kazanma şansı sunan kampanyası 30 Haziran'da sona erecek.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Petlas’ın tüketicilerine Porsche sahibi olma şansı sunan çekiliş kampanyasında son günlere girildi. Petlas müşterileri, 30 Haziran'a kadar Petlas’tan alacakları her 500 TL değerindeki lastik için Porsche 718 Cayman çekilişine bir katılım hakkı kazanıyor.

Petlas’ın, markayı rekabette öne çıkaran kalite, performans, sürüş güvenliği gibi özelliklere esprili bir dille atıfta bulunan “Şimdi Hedef Zirve!” reklam filminde kırmızı bir Porsche 718 Cayman otomobil kullanıldı. Çekiliş kampanyasıyla tüketicilere bu otomobilin bir benzerine sahip olma şansı sunuyor.

