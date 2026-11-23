Yerleşim yerlerine yakın noktalarda vahşi bir yırtıcıyla karşılaşma ihtimaline karşı vatandaşların paniğe kapılmadan atması gereken adımlar tek tek sıralandı.

SAKİN KALIN, ASLA ARKANIZI DÖNÜP KOŞMAYIN

Uzmanlar, büyük kedilerle karşılaşma anında yapılan en ölümcül hatanın panikle arkayı dönüp koşmak olduğunu vurguluyor. Koşma hareketinin yırtıcı hayvanın avlanma içgüdüsünü doğrudan tetiklediğine dikkat çeken yetkililer, böyle bir durumda kesinlikle ani hareketlerden kaçınılması, göz temasını koparmadan yavaş ve kontrollü adımlarla geri geri uzaklaşılması gerektiğini belirtiyor.

KENDİNİZİ BÜYÜK GÖSTERİN, ÇÖMELMEYİN VE YAKLAŞMAYIN

Vahşi hayvanın karşısında eğilmenin ya da yere çömelmenin kişiyi av gibi göstereceğini ifade eden uzmanlar, dik durulmasını ve ceket veya çanta gibi eşyaların yukarı kaldırılarak vücudun olduğundan daha iri gösterilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca merak duygusuyla yaklaşmaya çalışmanın, cep telefonuyla görüntü almaya uğraşmanın ya da hayvanı ürkütecek yüksek sesli çığlıklar atmanın saldırı riskini artırabileceği kaydediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ VE EKİPLERDEN BÖLGE HALKINA UYARI

Sarıyer'deki arama çalışmalarını sürdüren jandarma, Milli Parklar ve belediye ekipleri de Uskumruköy ve çevresindeki vatandaşlara zorunlu olmadıkça ormanlık alanlara girmemeleri çağrısında bulundu. Yetkililer, aslanı gördüğünü düşünen vatandaşların hiçbir şekilde müdahalede bulunmadan güvenli bir kapalı alana geçerek derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi.