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Spor

Petkimspor'un ING Basketbol Süper Ligi'ne alınması sevinçle karşılandı

Petkimspor Kulübü: "Türkiye'nin en iyi basketbol takımlarını Aliağa'da, evimizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:38:54 -
Petkimspor'un ING Basketbol Süper Ligi'ne alınması sevinçle karşılandı


İZMİR (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu'nun, ulusal lisans kriterlerini karşılayamayan Bakırköy Basketbol'un yerine Petkimspor'u ING Basketbol Süper Ligi'ne alması sevinçle karşılandı.

Petkimspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Aliağa halkının desteği ve takımın emeği sayesinde Petkimspor'un bu yıl mücadelesini ING Basketbol Süper Ligi'nde sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birlikte hedefe, diyerek çıktığımız yolda teknik ve idari kadromuzla oyuncularımızla ve en önemlisi de taraftarlarımızla tek yürek olduk. Türkiye Basketbol Federasyonunun davetiyle takımımızın Süper Lige yükseldiği haberini sizinle paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yeni sezonda önceliğimiz Kovid-19'a karşı gerekli tüm tedbirleri alarak rakiplerimizle en iyi şekilde mücadele etmek olacak. Türkiye'nin en iyi basketbol takımlarını Aliağa'da, evimizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz."





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