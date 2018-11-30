Petkim’den enflasyonla mücadeleye destek

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim’in enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla ürünlerinin fiyatlarında indirime gideceği belirtildi.

Petkim’in indirimli satışa yarından itibaren başlayacağı bildirildi. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Petkim’in Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan güçlü bir kuruluş olarak enflasyonla mücadeleye destek vereceğini açıkladı.

Mammadov, “Biz tüm yatırımlarımızda olduğu gibi ekonomiyi de uzun vadeli değerlendiriyor ve Türkiye’ye güveniyoruz. Bu güvenin bir göstergesi olarak ürünlerimizi piyasaya indirimli fiyatlarla sağlayarak, Türkiye ekonomisine katkımızı sunacağız” dedi.