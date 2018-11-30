THY- Euroleague
0553 313 94 23

Petkim’den enflasyonla mücadeleye destek

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini açıkladı

30 Kasım 2018 Cuma 14:31
Petkim’den enflasyonla mücadeleye destek

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim’in enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla ürünlerinin fiyatlarında indirime gideceği belirtildi.

Petkim’in indirimli satışa yarından itibaren başlayacağı bildirildi. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Petkim’in Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan güçlü bir kuruluş olarak enflasyonla mücadeleye destek vereceğini açıkladı.

Mammadov, “Biz tüm yatırımlarımızda olduğu gibi ekonomiyi de uzun vadeli değerlendiriyor ve Türkiye’ye güveniyoruz. Bu güvenin bir göstergesi olarak ürünlerimizi piyasaya indirimli fiyatlarla sağlayarak, Türkiye ekonomisine katkımızı sunacağız” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:31
  1. Anar Mammadov
  2. Petkim
  3. SOCAR

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'ye o ülkede büyük şok! Türkiye...
    1. FETÖ'ye o ülkede büyük şok! Türkiye...
    2. Pakistan'da dolar tüm zamanların..
    3. TEM'de korkunç kaza! 7 araç birbirine..
    4. Fenerbahçe'de deprem! Hollanda..
    5. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    6. Genelkurmay çatı davasında tahliye
    7. Bursa Endüstri Zirvesi başladı
    8. Ergenekon davasının mütalaasında, 201..
    9. "Lideri yenmenin keyfini yaşamak..
    10. Ergenekon davasının mütalaasında,..
    11. "Ergenekon" davasında, mütalaasını..
    12. İş dünyasından hamilik atağı
    13. Daha önce verilen beraat, görevsizlik..
    14. Europol ile iş birliği anlaşmasına..
    15. AB'den Ukrayna'ya mali destek
    16. 29. Meclis Başkanı kim olacak?
    17. CHP’li belediyenin su rezilliğini..
    18. The Luxury Network’un Türkiye ofisi..
    19. Ergenekon savcısı mütalaasını açıkladı
    20. Sabancı Üniversitesi’nden Doğuş..
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'