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Ekonomi Petkim, kapasite kullanım oranını yüzde 92’ye çıkardı
Ekonomi

Petkim, kapasite kullanım oranını yüzde 92’ye çıkardı

Petkim, toplam arzın küresel ölçekte daralma trendine girdiği pandemi döneminde üretimini kesintisiz sürdürerek kapasite kullanım oranını artırdı. Global üretimde yaşanan zorlu sürece rağmen şirkette kapasite kullanımı yüzde 92’yi buldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:49:00 -
Petkim, kapasite kullanım oranını yüzde 92’ye çıkardı

İlk üç ayda toplam cirosu 5 milyar TL’ye ulaşan şirketin satışları içinde iç piyasanın payı yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti. Pandemi dönemi boyunca planlanan satış hedeflerini gerçekleştirmeyi başaran ve etkin işletme sermayesi yönetimiyle bütçe hedefleriyle uyumlu gelişimini sürdüren Petkim, 2021 yılının ilk üç ayında 892 milyon TL’lik net kâra ulaştı.

Dalgalanmaları yönetti

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Petkim olarak bu zorlu süreçte global piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmalarını etkin bir şekilde yöneterek sağladığımız avantajları operasyonlarımıza yansıttık. Global ölçekte hammadde fiyatlarının ürün fiyatlarındaki artışın gerisinde kalması da bu süreçte etkili oldu” diye konuştu. Yılın ilk çeyreğinde başarılı bir finansal performans sergilediklerini ifade eden Mammadov, “FAVÖK (operasyonel kâr) rakamlarımız TL bazda bir önceki çeyreğe göre yüzde 56 artış gösterdi. Zor bir süreçte elde edilen bu performansımızda, inovatif çözümlerle operasyonel verimliliğin yükseltilmesinin büyük etkisi oldu. Fabrikalarımızda verimliliğin artması için yaptığımız ilave yatırımların tutarı 131 milyon TL’yi buldu. Finansal sürdürülebilirliği destekleme hedefiyle borç ödemelerimizi önceliklendirerek, bu dönemde gerçekleştirdiğimiz 478 milyon TL’lik net finansal ödemeyle de güçlü finansal yapımızı ortaya koyduk” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en saygın ekonomi yayınlarından olan International Finance Dergisi’nin açıkladığı Uluslararası Finans Ödülleri’nde ‘En İyi İşletme Sermayesi Yönetimi Ödülü’nü almıştık. Bu önemli ödülün hemen ardından açıklanan ilk çeyrek rakamlarımızın da Petkim olarak sergilediğimiz başarılı performansın güçlü bir teyidi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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