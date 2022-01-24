Peter Szijjarto: Bu mücadelede Türkiye'ye yardım edilmeli

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Peter Szijjarto, AB'nin, Afrika ve Orta Doğu politikalarını radikal bir şekilde değiştirmesi gerektiğini, aksi takdirde AB'nin bu bölgelerde güç kaybedeceğini belirtti.

Szijjarto, AB'nin, daha çok Suriyeli ve Libyalı mültecinin ülkelerine dönebilmesi ve yeni düzensiz göçmen dalgalarının engellenmesi için çalışması gerektiğini kaydetti.

Bakan Szijjarto, "Daha fazla Suriyelinin kendi evine dönebilmesi için Türkiye'ye yardım edilmeli. Türkiye, yeni göçmen dalgalarıyla karşı karşıya kaldığı takdirde 2016'da varılan göçmen mutabakatının devam ettirilmesi zorlaşır" diye konuştu.

Szijjarto ayrıca AB'nin, "düzensiz göçü destelemek yerine" Orta Doğu ve Afrika'da güvenlik, ekonomi ve sağlık kalkınma programlarını desteklemesi gerektiğini ifade etti.