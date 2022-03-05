Petek temizliği nasıl yapılır? Petek toz temizliği: Evde pratik ve kolay yöntem

Son dönemlerde kış aylarında ısınmak için çoğu evlerde yer alan kalorifer petekleri günümüzün en kolay araçlarından biri haline gelmiştir. Isı veriminin iyi bir şekilde sağlaması ve istenilen sıcaklığa getirilmesinin bir el hareketiyle sağlanması gibi birçok şey ev hanımları için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Doğalgaz özellikle ısınma yöntemi olarak kendini gösteren bir yöntemdir. Son yıllarda oldukça fazla kullanılan doğalgaz petekleri de hem içinden hem de dışından temizlenmesi gereken yerlerdir. Eski dönemdeki sobaların yanma durumunun artırılması için soba borularının ve bacasının temizlenmesi gibi doğalgaz peteklerinin temizlenmesi ilk doğalgaz peteklerinin de temizliği verim alabilmek açısından oldukça önemlidir.

Evde petek temizliği nasıl yapılır?

Evde kendi imkânlarınızla petek temizliği yapmak çok zahmetli olsa da yapılması gereken en önemli temizlikler arasında yer alıyor.

- Kalorifer peteklerini temizlemek için öncelikle oluşabilecek tehlikelere karşı kombiyi kapatmanız gerekiyor.

- Banyolarda bulunan tahliye vanalarından tesisatta bulunan suyu boşaltma işlemin yapmanız gerekiyor. Eğer tahliye vanası yoksa radyatörlerde bulunan purjör vanasından kalorifer peteklerindeki suyu boşaltma işlemini yapabilirsiniz.

Kombi sisteminin içindeki su tamamen boşalttıktan sonra kombi peteklerinin rekorlarını açarak boru ile olan bağlantı kısmını ayırabilirsiniz.

- Bağlantı kısmını ayırdıktan sonra radyatörleri duvardan sökerek banyoya ya da yıkayacağınız yere götürün.

- Evde bir hortumunuz varsa kalorifer peteklerinin içine tazyikli su püskürterek bütün kirlerden arındırabilirsiniz. Püskürttüğünüz suyun rengi temiz olana kadar bu işlemi yapın.

- Temiz su geldikten sonra güzelce dış tarafları silin ve peteği tekrar eskisi gibi yerine monte edin.

Bu işlemi bütün radyatörler için tek tek yapmayı unutmayın. İşlem bittikten sonra kombinin altında bulunan su takviye vanasını açarak kombiye su vermeniz gerekiyor.

- Kalorifer petekleri temizliğini yaptıktan sonra bütün kalorifer peteklerini tek tek dolaşarak peteklerin havasını almanız gerekiyor.

- Böylelikle artık istediğiniz zaman kombiyi çalıştırıp evinizi ısıtabilirsiniz.

Kalorifer peteğinin havası nasıl alınır?

İlk olarak Evde bulunan düz tornavida ile peteğin üst kısmında yer alan purjor kısmının saat yönünde çevrilmesi gerekmektedir. Sıcak su gelene kadar içeride bulunan havayı boşalttıktan sonra su gelmeye başladığında purjör tapasını yerine takıp tersine çevirerek kapatabilirsiniz.

Peteklerin havası alınırken hangi vana kapatılır?

Hava alma işlemi sırasında üst vanayı kapatmanız, alt vanayı açmanız gerekir. Yukarıda anlattığımız gibi eğer döküm petek kullanıyorsanız ve purjör vanasını açamadıysanız üst vanayı gevşeterek havayı boşaltmalısınız.

Peteklerin havası ne zaman alınır?

Peteklerin havası, kombi çalışıyor konumdayken alınmalıdır. Fakat bu işlem yapılırken birisinin kombiye sürekli su takviye etmesi gerekebilir. Havanın birden boşaltılması için purjörün tam açılması durumunda kombi kendisini kapatabilir ve kendisini arıza moduna alabilir.

Peteklerin suyunu boşaltmak ne ise yarar?

Yukarıda da anlattığımız üzere peteklerdeki pis suyu boşaltmak ile petek temizliği eş değer değildir. Petek kanallarında ve petek yüzeylerinde oluşan kirli kısımlar sıcak su sirkülasyonunu engeller. Önce bu engeli ortadan kaldırmak gerekir ki petekler ısıtsın.

Kalorifer peteklerinin araları nasıl temizlenir?

Kalorifer peteğinin aralarını ve arkasını önce elektrikli süpürgeyle, sonra da bir sopaya bez geçirerek temizleyin. Peteğin önünü sabunlu suyla silin, daha sonra temiz ve kuru bir bezle kurulayın. Paslanan kaloriferleri temizlemek için petekteki kirli suyu boşaltın ve içini temiz suyla yıkayın

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