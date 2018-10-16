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Pet şişeyle akbil doldurma dönemi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen pet şişe ve alüminyum kutu karşılığında İstanbulkart'a para yükleyen geri dönüşüm konteyneri İTÜ Ayazağa durağında hizmete girdi.

16 Ekim 2018 Salı 10:16
Pet şişeyle akbil doldurma dönemi başladı

İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) tarafından geri dönüşüme katkı kapsamında hayata geçirilen ve yaygınlaşması umulan projeyle, pet şişe ve alüminyum içecek kutusu atan her İstanbulkart kullanıcısının kartına belirli miktar para ödenecek.


Tarifeler şu şekilde belirlendi:

— 0.33 litrelik 10 gramlık pet şişeye 2 kuruş, 0.5 litrelik pet şişeye 3 kuruş, 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş, 1.5 litrelik pet şişeye 9 kuruş,
— 0.33 litrelik alüminyum içecek kutusuna 7 kuruş, 0.5 litrelik alüminyum içecek kutusuna ise 9 kuruş.
Buna göre tek geçiş hakkı (2.60 TL) için geri dönüşüme kazandırılmaması gerekenler şöyle:
— 130 adet 0.33 litrelik pet şişe,
— 86 adet 0.5 litrelik pet şişe,
— 43 adet 1 litrelik pet şişe,
— 28 adet 1.5 litrelik pet şişe,
— 37 adet 0.33 litrelik alüminyum kutu,
— 28 adet 0.5 litrelik alüminyum kutu.


Dolayısıyla bir defalık akbil kullanımı için en az 28 adet atığın geri dönüşüme kazandırılması gerekiyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:16
  1. İstanbul
  2. pet şişeyle akbil doldurma

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