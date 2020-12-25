Pestil ne kadar? Köme fiyatı ne? Pestil ve kömenin sağlığa faydası nedir? İşte Erdoğan'ın yenmesini teşvik ettiği pestil ve köme fiyatları ve detaylar...

Köme nedir? Köme fiyatları ne kadar?

Köme halk arasında sucuğa benzetildiği için cevizli sucuk olarak adlandırılıyor. En az pestil kadar çok tüketilen cevizli sucuk lezzetli olmasıyla da dikkat çekiyor. Köme hem sade hem de pikolalı ya da cevizli olarak üretilebiliyor.

Gümüşhane pestili olarak da adlandırılan kömenin 1 kilogramı 42 TL ile 58 TL arasında değişiyor.

Pestil nedir? Pestil fiyatı ne kadar?

Pestil ya da bastık Türkiye ve çevre ülkeler mutfaklarında meyve özlerinin baskı altında bir yaprak şekli verilmek suretiyle kış için saklanması ve bunun sonucunda oluşan tatlı. Pestilin adının, meyve şekerlemesi anlamında İtalyanca pastillo sözcüğünden geldiği belirtilmektedir.

Eskiden kışın tüketilmek için pestiller kurutulur ve soğuk aylarda insanlar enerji ihtiyaçlarını onunla karşılardı. Yüksek enerji değerine sahip olan pestil, içerdiği diğer besin kaynakları bakımından da önemli gıda maddelerinden biri haline gelmiştir.

Pestil fiyatları ise 1 kilogramı 42 TL ile 70 tl arasında yapıldığı ürüne göre değişkenlik gösteriyor.

Pestil kalorisi nedir?

100 gr. Pestil, 332 kcal enerji verirken; 39 mgr. fosfor, 1260 mgr potasyum ve 33 mgr. sodyuma sahiptir. Sodyum bakımından fakir potasyum bakımından zengin olması kalp- damar hastalıklarının önlenmesi açısından önemini artırmaktadır. Pestilin besin içeriği, üretim aşamasında kullanılan bal, süt, dut, ceviz veya fındığın kalitesiyle yakından ilgilidir.

Pestilin sağlığa faydaları nedir?

Pestil; K, Ca, S, P,Mg, Cu, Zn, Mn gibi mineraller açısından zengindir. Biyolojik değeri yüksek proteine de içerir. Ayrıca (A,D,E,K) vitaminler ile B grubu vitaminlere de sahiptir. Dolayısıyla vücut doku ve hücrelerinin yenilenmesinde, su dengesinin korunmasında, hormon, enzim üretiminde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli etkiye sahiptir.

Son 30 yıl içinde kanser, kalp hastalıkları ve kısırlık vakalarında önemli artışlar olmuştur. Bunun önemli nedenlerinden biri selenyum mineralinin yeterince tüketilmemesinden kaynaklanmaktadır. Selenyum eksikliği vücudun genel savunma mekanizmasının zayıflamasında önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Günlük ihtiyaç 70-100 mcg arasındadır.

ABD’de 1312 hasta üzerinde yapılan araştırmalarda, 200 mcg selenyum alımıyla prostat kanseri yüzde 63, akciğer kanseri yüzde 47, kolorektal kanserde yüzde 58 azalma olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak tüm kanser türlerinde ortalama yüzde 37 azalma bulunmuştur.