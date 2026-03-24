Dünya Peşmergeye büyük saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Peşmergeye büyük saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Savaş durumundaki İran’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Peşmerge güçlerinin karargahına düzenlediği balistik füzeli saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

İran, İsrail ile ABD ile bağlantılı noktalara saldırılarını sürdürüyor. İran güçleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerini hedef aldı. Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırı kınanırken, "Erbil’in kuzeyinde birinci bölgeye bağlı 7. Piyade Tümeni Karargahı ile Soran Bağımsız İdaresi sınırları içindeki 5. Piyade Tümeni unsurlarının hedef alındığı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı" denildi. "Hain saldırı" olarak nitelendirilen eylemin İran’a ait 6 balistik füze ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Peşmerge Bakanlığı açıklamasında, "İnsani değerler ve iyi komşuluk ilkeleriyle bağdaşmayan bir saldırı" ifadeleri kullanılırken, "Barışçıl tutumuna rağmen böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalan IKBY, halkını ve topraklarını hedef alan her türlü saldırıya karşı meşru müdafaa hakkına sahiptir. Zulüm ve baskı uzun sürmeyecek, nihayetinde barış iradesi kazanacaktır" denildi. Açıklamada ayrıca, tüm taraflara IKBY’yi çatışma ve istikrarsızlıktan uzak tutma çağrısı yapılırken, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası topluma da bu tür ihlaller karşısında sessiz kalmamaları ve gerekli adımları atmaları çağrısında bulunuldu.

