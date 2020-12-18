Peşmerge-PKK gerginliği çatışmaya dönüştü
Irak’ın kuzeyindeki bölgede peşmerge güçleriyle PKK arasındaki gerginlik çatışmaya dönüştü...
IKBY yönetiminin Musul’daki Sincar kentinden PKK’nın çıkarılması konusunda Bağdat yönetimiyle anlaşması sonrası kriz büyüyor. Irak’ın Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı, olayda 3 teröristin yaralandığı belirtildi.
Bölgedeki kaynaklara göre Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge’ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek isteyen PKK’lı teröristlerle çatışma çıktı. Kaynaklar, Peşmerge’nin dur ihtarına uymayan terör örgütü PKK aracına ateş açtığı ve bunun sonucunda 3 teröristin ağır yaralandığını kaydetti.
Öte yandan, Duhok kentindeki ayrı bir çatışmada PKK’nın ateşiyle 1 Peşmergenin öldüğü bildirildi.