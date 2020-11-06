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Gündem Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz
Gündem

Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz

PKK'lı teröristlerin Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılarının ardından açıklama yapan Peşmerge komutanı Şirvan Barzani, emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitirebileceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:14:00 -
Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz

PKK'lı teröristler geçtiğimiz günlerde Irak'ın Duhok kentinde bir saldırı yaptı. Saldırıda bir Peşmerge yaşamını yitirdi, üç Peşmerge de yaralandı. Bir süre sonra ikinci bir saldırı daha düzenleyen terör örgütü PKK, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) polisini hedef aldı.

"Kırmızı çizgi aşıldı"

IKBY Bakanlar Kurulu’nun, saldırıyı sert şekilde kınayarak bunu "kırmızı çizginin aşılması" olarak değerlendirmesinden sonra bir tepki de Peşmerge komutanı Şirvan Barzani’den geldi.

Barzani, yaptığı açıklamada, "Bize talimat verilirse, PKK’yı 3 dakika içerisinde bitiririz" dedi.

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Yorumlar

Dadaş

Pkk nın önündeki en büyük engel barzani ve ailesidir.... ve barzan aşiret üyelerinin yok oluşu pkk pejak elinden olacaktır.... barzaninin az birşey aklıvarsa tarafını türkiye den yana seçer.
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ali

hemen talimat verilsin
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