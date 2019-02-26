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Peskov'un kızı Avrupa'yi karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Avrupa Parlamentosu'nda bir Fransız milletvekilinin yanında 'Stajyer çevirmen' olarak çalışan kızı Elizaveta Peskova Avrupa'yı karıştırdı. Peskov'un kızının AB belgelerine erişim hakkı olduğu gerekçesiyle AP'de kriz çıktı.

26 Şubat 2019 Salı 15:00
Peskov'un kızı Avrupa'yi karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Avrupa'da Rusya korkusu her geçen gün biraz daha artıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Elizaveta Peskova'nın Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız milletvekili Aymeric Chauprade adına "stajyer çevirmen" olarak çalıştığı ortaya çıktı. Milletvekili adına çalıştığı için Peskova'nın AB belgelerine erişim hakkı var. Rusya ile AB arasında gerilen ilişkiler sebebiyle, bu olayın deşifre olması AB parlamentosunda krize neden oldu. Başka ülkelerin milletvekilleri Fransız vekile, bir Rus ismin tüm belgelere erişim hakkının verilmesinin "sorumsuzca" olduğunu söyleyerek sert tepkiler gösterdi. 

Rusya ile aşırı sağ hareketlerin bir araya gelmesi

Fransız milletvekili Aymeric Chauprade, daha önce Fransa'da aşırı sağın liderlerinden Marine Le Pen adına çalışıyordu. Geçtiğimiz gün de, İtalya'nın haftalık yayınlanan L'Espresso dergisi, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Kozak'ın bir araya geldiğini ve Salvini'nin aşırı sağcı Lig Partisi için para anlaşması yapıldığını iddia etmişti. 

Arka arkaya çıkan bu gelişmeler Avrupa'da 'Rusya Korkusu'na neden oldu

Arka arkaya ortaya çıkan bu iki durum Avrupa'da Rusya korkusunu daha da artırdı. Özellikle Rusların aşırı sağ ve ayrılıkçı hareketleri desteklemesi birlik içinde endişelere neden oluyor. En son Peskov'un kızının bir vekilin yanında "stajyer" olarak çalışması, "Rusya Avrupa'ya mı sızıyor? Ruslar Avrupa'da ajanslık faaliyetleri mi yürütüyor?" sorularını akıllara getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda ajan açıklaması yapılmıştı

AB'nin Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) iç güvenlik hizmetinin verdiği istihbarat doğrultusunda Belçika'nın başkenti Brüksel'de ajan alarmı uyarısı yapmış, hazırlanan raporda Brüksel'de yaklaşık 250 Çin ve 200 Rus casusu olduğunu öne sürülmüştü.

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:00
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