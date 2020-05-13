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Dünya

Peskov'dan sonra eşinin de testi pozitif çıktı

Dün koronavirüse yakalandığı açıklanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşinin de testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:08:00 -
Peskov'dan sonra eşinin de testi pozitif çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın sözcüsü ve ona en yakın isimlerden olan Dmitriy Peskov, dün koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Peskov’un ardından eşi ve eski buz pateni şampiyonu Tatyana Navka’nın da virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve karantina altına alındığı öğrenildi.

"Eşim virüsü işten getirdi"

Rus medyasındaki haberde, Navka’nın hastalığı hafif geçirdiğini eşi Peskov’un daha ağır geçirdiğini ifade ettiği bildirildi. Navka, çocuklarıyla birlikte sıkı karantina uyguladıklarını, eşi Peskov’un virüsü Kremlin’nden getirdiği sonucuna vardığını ifade etti.

"Putin ile 1 aydır temasımız yok"

Ayrıca Peskov’un, uzun süredir Putin ile görüşmeleri internet üzerinden gerçekleştirdiği, “Bir aydan uzun süredir temasımız olmadı” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Yorumlar

dürüst

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dürüst

Bir avuç toksik toz boyayı rüzgarla bir mahalleye yollayın en az 1/5 inin genzinde PCR ile ölçülen miktar da partikül bulursunuz,bunların bir o kadar oranında da rahatsızlık verici yakınmalar çıkabilir.
  • Yanıtla
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