Peskov: “S-400 planlandığı gibi devam ediyor”
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.05 Temmuz 2019 Cuma 16:05
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin açıklamada bulundu. İlk dağıtımın gelecek hafta yapılacağına dair ifadelere ilişkin konuşan Peskov, “Kremlin tarafında, S-400 anlaşmasının planlandığı gibi uygulandığını teyit edebilirim” dedi.
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