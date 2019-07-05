Peskov: “S-400 planlandığı gibi devam ediyor” Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin açıklamada bulundu. İlk dağıtımın gelecek hafta yapılacağına dair ifadelere ilişkin konuşan Peskov, “Kremlin tarafında, S-400 anlaşmasının planlandığı gibi uygulandığını teyit edebilirim” dedi.

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