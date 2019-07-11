0553 313 94 23

Peş peşe nöbetler geçirmişti! Merkel'in titreme nöbetine özel önlem

Peş peşe törenlerde titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel'in tekrar titrememesi için sandalyeli önlem alındı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:52
Peş peşe nöbetler geçirmişti! Merkel'in titreme nöbetine özel önlem

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı karşılama töreninde tekrar bir titreme nöbeti yaşamaması için sandalye konuldu.

Merkel ve konuk başbakan Frederiksen milli marşları oturarak dinledi.

Törende herhangi bir sıkıntı yaşanmamasının ardından Merkel ve Frederiksen heyetlerarası görüşmelere geçti.

Törenden önce Alman medyasının sandalyelere özel ilgi göstermesi dikkati çekti.

Sağlık durumu konusunda tartışmalara neden oldu

Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde titreme nöbeti geçirmişti.

Merkel son olarak 10 Temmuz'da Finlandiya Başbakanı Annti Rinne'yi resmi törenle karşılaması esnasında titreme nöbeti geçirmiş, bu durum sağlığı konusunda Alman basınında spekülasyonlar yapılmasına yol açmıştı.

Alman Şansölye, sağlık durumuna ilişkin ''Endişe etmeye gerek yok, ben iyiyim.'' ifadesini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:52
  1. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  2. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Srebrenitsa Katliamının 24. yıl dönümünde 33 şehit toprağa verildi
    1. Srebrenitsa Katliamının 24. yıl..
    2. Sakarya'da büyük panik! Bölgeye..
    3. Bingöl’de Havalimanıbir ayda 17 bin..
    4. 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    5. Rapor yazmayan doktora dehşeti yaşattı
    6. Ergene Velimeşespor’un grubu ve..
    7. Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    8. Görme engelli atletler, Ankara'da..
    9. CHP’li Belediye Portakal’ı delirtti!..
    10. Zehir tacirlerine geçit yok
    11. Karayolunda başıboş hayvanlar trafiği..
    12. Başkan Demir: “Dünyaya örnek olacağız”
    13. Kick boks sporcularına sürpriz moral..
    14. Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun 5...
    15. Şanlıurfa Piazza’da çizgi film..
    16. Ayvalık Kent Konseyi’nin yeni Başkanı..
    17. Yer: Konya'nın Meram ilçesi! Anne ve..
    18. İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt AA'ya..
    19. Diyarbakır Güngüşspor’da hoca tamam
    20. Çalınan motosikletini 150 metre..
    21. Manisa’da feci kazada ölen 6 kişiden..
    22. İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    23. Etriye nedir ne işe yarar?
    24. Şırnak turizmine 986 bin proje desteği
    25. İngiltere'den çok konuşulacak 'Cemal..
    26. Fatsa’dan başarılı sporcular yetişiyor
    27. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    28. Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı..
    29. Aloğlu: “Mavi vatan kaderine terk..
    30. Üreticiler bahçe zararlıları hakkında..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap