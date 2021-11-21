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Siyaset Peş peşe istifalarla sarsılan DEVA ‘iptal’ oldu
Siyaset

Peş peşe istifalarla sarsılan DEVA ‘iptal’ oldu

İçinde yetiştiği AK Parti’den ayrılarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bayrak açan Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi, geçtiğimiz günlerde yaşanan çok sayıda istifanın ardından büyük bir çöküntü yaşıyor. Son olarak partinin Kadın ve Hukuk Eylem Planı için düzenleyeceği basın toplantısı iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 15:39:00 -
Peş peşe istifalarla sarsılan DEVA ‘iptal’ oldu

Yeni akit  Ankara

İçinde yetiştiği AK Parti’den ayrılarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bayrak açan Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi, geçtiğimiz günlerde yaşanan çok sayıda istifanın ardından büyük bir çöküntü yaşıyor. Son olarak partinin Kadın ve Hukuk Eylem Planı için düzenleyeceği basın toplantısı iptal edildi. DEVA Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin Kadın ve Hukuk Eylem Planı’nı açıklamak üzere 22 Kasım 2021 Pazartesi günü 11.00’de DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenmesi planlanan basın toplantısı, sonraki bir tarihe ertelenmiştir. Toplantı için belirlenecek yeni tarih daha sonra bilgilerinize sunulacaktır” denilerek, basın toplantısının iptal edildiği bildirildi.

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