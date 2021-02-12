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Siyaset Peş peşe istifalar sonrası Deniz Baykal'dan CHP'lilere talimat
Siyaset

Peş peşe istifalar sonrası Deniz Baykal'dan CHP'lilere talimat

CHP'de son dönemde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Son olarak Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni parti çalışmalarına başlaması sonrası eski Genel Başkanı Deniz Baykal'dan parti yönetimine flaş bir çağrı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 18:09:00 -
Peş peşe istifalar sonrası Deniz Baykal'dan CHP'lilere talimat

Muharrem İnce CHP'den istifa etti. Eski Genel Başkan Deniz Baykal'dan olası istifalara "Partinize sahip çıkın" çağrısı geldi.

Önce 3 milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel ardından da Muharrem İnce CHP'den istifa etti. Bu istifalar CHP koridorlarında hareketliliğe neden oldu.

Eski milletvekilleri Metin Lütfi Baydar, Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da partinin ağır toplarını eski Genel Başkanları ziyaret ederek yol haritasını sordu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre sadece bu üç isim değil, aralarında Mehmet Sevigen'in de olduğu bazı eski milletvekilleri, aynı nedenle eski Genel Başkan Deniz Baykal'ı ya telefonla aradı ya da ziyaret etti.

Baykal, kendisi ile iletişim kuran isimlere, "Parti içinde kalın. Partinize sahip çıkın. Sizler bu partinin sahibisiniz” diyerek, “Ayrılmayın” mesajı verdi.

Baykal'ın bu çağrısını bazı isimler kabul ederken eski Milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın CHP'den istifa ederek İnce ile hareket edeceğini duyurdu.

Bu isimlerle hareket eden Metin Lütfi Baydar ise partiden istifa etmeyeceğini, CHP ile yola devam edeceğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu ile telefonda konuşan Baydar, CHP Lideri ile yapacağı yüz yüze görüşmeye ilişkinse, "Partinin birliğinin, bütünlüğünün sağlanması için neler yapılması gerektiğini ileteceğim. Partiyi bekleyen derin yarılmanın nasıl engelleneceğine yönelik söylenmesi gereken şeyler var.” ifadelerini kullandı.

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