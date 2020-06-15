Peş peşe düzenlemeler... İşverene de işçiye de destek

İşsizlik ödeneği alırken, 90 gün içerisinde tekrar işe girenlere de teşvik geliyor. Bu kişilerin 12 ay kesintisiz çalışmaya devam etmesi hâlinde, işsiz kaldıkları süreye dair emeklilik primini devlet karşılayacak. Bu kişilerin istihdam edilmeleri durumunda işveren maliyetlerinde de mahsuplaşma gibi yöntemler kullanılacak. Paketle, işverenin İşsizlik Sigortası Fonuna katkısının 2 puandan 4 puana çıkarılması da öngörülüyor. Salgın döneminde önemi görülen fon, işçi-işverenlerin katkısıyla güçlendirilecek.

Tenkisat yerine ücretsiz izin

Süresi 17 Temmuz'da dolacak işten çıkarma yasağı, üç ay daha uzatılacak. Bunu uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak. Çalışanların işe ve iş yerine bağlılıklarını korumak için ücretsiz izne ayırma imkânı sürecek. 2019 başından fesih yasağının başladığı nisana kadar işini kaybedenlerin, son çalıştıkları işe dönmeleri desteklenecek. İşveren bu kişileri alarak tam zamanlı çalıştırabilecek. Ya da ücretsiz izne çıkarabilecek. İki imkân da olmuyorsa, işçinin 1.770 liralık ücretsiz izin desteğine devam edilecek.

Ayda 10 günlük esnek mesai

Yeni paketle 25 yaşını doldurmayan veya 50 yaşın üstünde olan çalışanların kolay istihdam edilmelerini sağlayacak düzenlemeye gidilecek. Bu yaş aralıklarındaki çalışanlarla, belirli süreli iş sözleşmeleri iki yılı geçmemek üzere yapılabilecek. Böylece daha kolay iş bulabilecekler. İşveren de esnek şartlarda istihdam sağlayabilecek. 25 yaşından küçük olup, çalışma süresi 10 günden az olanlar için, günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecek.

İşçi maliyetinin yüzde 40'ı devletten

Normalleşme döneminde ilave istihdam edilecek her bir çalışan için, İşsizlik Sigortası Fonundan ek destek sağlanacak. İlave istihdam edilen her bir kişinin, işverene tüm maliyetinin yaklaşık yüzde 40'ı karşılanacak. Ekonomik aktivitenin azalması nedeniyle çalışanlarını kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlere, normalleşme dönemini esnek geçirmesi için destek sunulmuş olacak. Fesih kısıtının olduğu dönemde, işverenlerin bu çalışanları için tüm primleri devlet karşılayacak.

Kısmi çalışmaya vergi istisnası

Yeni dönemde kısmi zamanlı istihdam yayılacak. Böylece kişilerin çalışma süreleri azaltılarak, aynı işin birden fazla kişi tarafından yapılması sağlanacak. 50 yaş ve üzerindekilere bu imkân verilecek. Kısmi zamanlı çalışanlar için gelir vergisi istisnası tanınacak ve buna göre emeklilik primleri ödenecek. Bu istisna, istihdamı paylaşan herkese sağlanacak. Bu destek için, çalışanların 'kısmi zamanlı' düzene geçişi halinde oluşacak iş gücü açığının, en az 6 ay yeni istihdamla doldurulması yeterli olacak.