Peş peşe açıklamalar geliyor... 24 saatlik süre doldu!

KYB kendilerine tanınan mühletin sona ermesinin ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, IKBY bayrağının Kerkük'te asılması krizinin, Irak Federal Mahkemesine taşındığı belirtilerek, "Mahkeme kararı olmadan hiçbir çözümü kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kerkük'te KYB'nin parti ve teşkilat binası olmak üzere iki binada IKBY bayraklarının asılı kalacağı ifade edilen açıklamada, kentteki herhangi bir yere bayrak asılmasının sorumluluğunun da KYB'de olmayacağı kaydedildi.

KYB'nin parti binalarına bayrak asması

Süleymaniye merkezli KYB, 9 Ocak'ta Kerkük kent merkezinde bulunan ve bir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.



Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savunmuştu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara ise dokunmadı.